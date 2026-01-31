Epstein-Bombe: Ex-Prinz Andrew auf allen Vieren über Frau geknipst

Verfängliche Fotos und widersprüchliche E-Mails: Die letzten Epstein-Dokumente bringen den gefallenen Prinzen Andrew erneut in Bedrängnis.

Die letzte große Ladung der Epstein-Dokumente ist nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, wie Vize-Generalstaatsanwalt Todd Blanche bestätigte. Mit dieser Veröffentlichung sei die entsprechende Pflicht, die ursprünglich bis Dezember 2025 bestanden hätte, nun vollständig erfüllt. Unter den freigegebenen Materialien befinden sich neben schriftlichen Unterlagen auch mehrere tausend Bild- und Videodateien.

Besonders brisant erscheinen dabei Aufnahmen, die den ehemaligen britischen Prinzen Andrew in verfänglichen Situationen zeigen. Die Bilder, auf denen offenbar der mittlerweile 65-Jährige zu sehen ist, zeigen ihn in einer kompromittierenden Position – auf allen vieren über einer am Boden liegenden Frau, die er am Bauch berührt, während er teilweise direkt in die Kamera blickt. Im Hintergrund ist eine weitere Person zu erkennen, die mit nackten Füßen auf einem Tisch sitzt.

Ungeklärte Details

Unklar bleibt derzeit, welche der nun zugänglichen Dokumente tatsächlich erstmals veröffentlicht wurden und welche bereits zuvor bekannt waren. Ebenso wenig ist bislang über den Kontext der Fotografien bekannt – weder der Urheber noch der Entstehungsort oder die genauen Umstände sind dokumentiert.

Belastende E-Mails

Zugleich wurden E-Mail-Korrespondenzen zwischen Andrew und Epstein publik. Diese Kommunikation wirft neues Licht auf die Beziehung der beiden Männer, da sie aus dem Jahr 2010 stammt – zu einem Zeitpunkt also, als Epstein bereits eine Haftstrafe wegen der Prostitution Minderjähriger verbüßt hatte. Diese Tatsache steht im Widerspruch zu Andrews wiederholten Beteuerungen, er habe keinerlei Kenntnis von Epsteins kriminellen Aktivitäten gehabt.

Der einstige Prinz, der mittlerweile beim britischen Königshaus in Ungnade gefallen ist, sieht sich durch die neuen Dokumente mit weiteren Fragen zu seiner Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter konfrontiert.