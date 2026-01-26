Autobahnsperre nach Unfall – Feuerwehr muss hunderte Liter Öl beseitigen (FOTOS)

Auf der A2 Südautobahn ereignete sich am Montag zwischen den Anschlussstellen Wernberg und Velden West in Kärnten ein schwerer Verkehrsunfall. Ein italienischer Sattelzug kollidierte mit einem Aufpralldämpfer. Die Kollision war so heftig, dass sich der Auflieger vom Zugfahrzeug trennte. Der rumänische Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Unfall hatte eine Verunreinigung der Fahrbahn zur Folge, da Speiseöl aus der transportierten Ladung austrat. Die Feuerwehr ist nach wie vor mit umfangreichen Reinigungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Einsatzkräfte geben jedoch Entwarnung: Für die Umwelt bestehe keine Gefährdung.

Parkplatz gesperrt

Während der Arbeiten bleibt der Parkplatz Sternberg am Montag gesperrt.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.