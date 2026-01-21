Winterchaos auf A2: 7-Wagen-Crash legt Südautobahn lahm

Winterchaos auf der A2: Sieben Fahrzeuge, eine rutschige Fahrbahn und eine Kettenreaktion führten zu einem fünf Kilometer langen Stau bei Schäffern.

Eine Kettenreaktion von Unfällen legte am Dienstagabend den Verkehr auf der Südautobahn (A2) bei Schäffern im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld lahm. Winterliche Fahrbahnverhältnisse führten zu einer Karambolage mit sieben beteiligten Fahrzeugen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Die Folge war eine komplette Sperrung der A2 in Fahrtrichtung Wien für knapp dreiviertel Stunde, wodurch sich der Verkehr auf etwa fünf Kilometer staute.

⇢ Eisiges Chaos: Flughafen kapituliert vor Wintereinbruch



Unfallhergang

Die Unfallserie nahm gegen 17.30 Uhr ihren Anfang, als ein 21-jähriger Autofahrer auf der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle verlor und auf das Fahrzeug eines 59-Jährigen auffuhr. Beide Lenker konnten ihre Fahrzeuge noch auf dem Pannenstreifen zum Stehen bringen. Eine 34-jährige Autofahrerin hielt ebenfalls am Pannenstreifen an, um Unterstützung zu leisten.

Kurz darauf geriet jedoch ein 25-jähriger Fahrer ins Schleudern, touchierte das Fahrzeug der Helferin und kam quer zur Fahrtrichtung auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand. In der Folge konnten drei weitere Verkehrsteilnehmer nicht mehr rechtzeitig ausweichen, was zu weiteren Kollisionen führte.

Feuerwehreinsatz

Für die Bewältigung des Unfallgeschehens rückten die Feuerwehren aus Pinggau, Schäffern, Aspang und Pinkafeld mit insgesamt 37 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen an. Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und säuberten anschließend die Fahrbahn.

Die Vollsperre der A2 in Richtung Wien konnte um 18.14 Uhr wieder aufgehoben werden.