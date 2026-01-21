KOSMO KOSMO
Unglücksserie

Spaniens Albtraum geht weiter: Erneut tödliches Zugunglück

(FOTO: EPA / Alberto Estevez)
1 Min. Lesezeit |

Spanien unter Schock: Nur Tage nach dem verheerenden Zugunglück mit 42 Toten kollidiert in Katalonien ein Nahverkehrszug mit einer umgestürzten Mauer.

Erneut hat ein Zugunglück Spanien erschüttert – nur wenige Tage nach der schweren Katastrophe im Süden des Landes mit 42 Todesopfern. In Katalonien, etwa 40 Kilometer von Barcelona entfernt, kollidierte ein Nahverkehrszug mit einer Mauer, die nach heftigen Regenfällen auf die Gleise gestürzt war. Bei dem Unfall kam eine Person ums Leben, vier weitere wurden schwer verletzt, wie Feuerwehrsprecher Claudi Gallardo am Dienstagabend mitteilte.

⇢ Zugdrama in Spanien: Was steckt hinter dem rätselhaften Gleisriss?

Nach Informationen der katalanischen Regionalregierung und mehrerer lokaler Medien handelt es sich bei dem Todesopfer um den Lokführer des Zuges.

