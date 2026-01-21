Hund bei Hitze im Auto: Richterschock nach Polizeieinsatz

Hund im heißen Auto zurückgelassen – eine Grazer Pensionistin stand deswegen vor Gericht. Trotz Polizeieinsatz und Zeugenaussagen folgte ein überraschendes Urteil.

Eine Pensionistin ließ ihren Mischlingshund während eines Einkaufs im Auto zurück, was zu einem Polizeieinsatz und später zu einem Gerichtsverfahren führte. Der Vorfall ereignete sich im vergangenen August auf einem Supermarktparkplatz nahe Graz. Ein Paar bemerkte den Hund, der auf der Rückbank eines schwarzen Fahrzeugs in der Sonne saß. Nach etwa 15 bis 20 Minuten informierten die besorgten Wanderer sowohl die Geschäftsführung des Supermarkts als auch die Exekutive.

⇢ Simulierte Bewusstlosigkeit: Gemeindebau-Exzentriker vor Delogierung



Im Gerichtssaal betonte die Verteidigerin der 69-jährigen Hundebesitzerin am Dienstag: „Meine Mandantin wollte nichts Böses. Sie wollte nur schnell etwas besorgen. Es gibt dort keinen Schatten. Es waren zwei Fenster offen und der Hund hatte Wasser. Er hat weder gewinselt noch gejault. Es ging ihm tadellos.“ Die Angeklagte selbst bestritt die von den Zeugen beschriebenen Wetterverhältnisse und erklärte: „Es war ein angenehmer Tag. Sonst wäre ich zu Mittag nicht mehr unterwegs. Es wehte sogar ein Lüfterl.“

Widersprüchliche Aussagen

Die Zeugenaussagen zeichneten jedoch ein anderes Bild – sie sprachen von einem außergewöhnlich heißen Tag und einem deutlich hechelnden Hund, der allerdings „nicht panisch wirkte“. Die Staatsanwältin Kerstin Schilcher-Schmidt verwies auf die Gefahren der Situation: „Für einen Hund reichen fünf Minuten, um einen Hitzeschlag zu bekommen. Sie wollten ihn sicher nicht vorsätzlich quälen. Aber Sie haben den einfachsten Weg gewählt. Sie hätten auch woanders einkaufen gehen können, wo Parkplätze im Schatten sind.“

Richterlicher Freispruch

Trotz der Vorwürfe entschied Richter Hanspeter Draxler auf Freispruch für die Pensionistin. In seiner Urteilsbegründung erklärte er: „Ja, es war heiß. Und es war sicher nicht schlau, und Sie werden es künftig nicht mehr machen. Doch die Innentemperatur ist nicht objektivierbar.

Und es gibt keine Beweisergebnisse, dass der Hund Qualen erlitt.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.