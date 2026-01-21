Unfassbar! Mann erwischt Einbrecher beim Pasta-Kochen

Ein Wohnungsbesitzer aus Trier erlebte eine unerwartete Überraschung, als er mitten in der Nacht einen fremden Mann in seiner Küche entdeckte, der sich dort ungeniert Nudeln zubereitete. Der ungebetene Gast ergriff sofort die Flucht in Richtung Bahnhof, nachdem er bemerkt hatte, dass der rechtmäßige Bewohner ihn entdeckt hatte. Obwohl der Wohnungsinhaber versuchte, den Eindringling zu verfolgen, verlor er ihn schließlich aus den Augen.

Nächtlicher Kochvorfall

Laut Polizeibericht entwendete der nächtliche Besucher nichts aus der Wohnung. Später stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt an der Haustür verhindert hatte, dass diese ordnungsgemäß verschlossen werden konnte.