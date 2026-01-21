Beckham-Clan zerbricht: „Mutter tanzte unangemessen auf mir herum“

Hinter der glänzenden Fassade der Beckhams brodelt es gewaltig. Sohn Brooklyn packt nun in einem schonungslosen Statement aus und enthüllt die dunkle Seite des Promi-Clans.

Die Beckham-Familienfehde eskaliert: Brooklyn bricht sein Schweigen und rechnet mit seinen Eltern ab. Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche um einen Zwist im Hause Beckham – nun liefert ausgerechnet Sohn Brooklyn die Bestätigung. Der 26-Jährige veröffentlichte ein ausführliches Statement, das mit dem makellosen Familienimage aufräumt und schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhebt. Während die Öffentlichkeit bisher annahm, Brooklyn sei verwöhnt und stehe unter dem Einfluss seiner Ehefrau Nicola, zeichnet sein Beitrag ein völlig anderes Bild der Familiendynamik. Eine Stellungnahme von David und Victoria Beckham steht bislang aus.

In seinem Social-Media-Beitrag geht der Sohn des Fußballstars und der Ex-Spice-Girl-Sängerin hart mit seiner Familie ins Gericht. Besonders Victoria bekommt ihr Fett weg. Brooklyn listet mehrere Vorfälle auf, bei denen seine Mutter unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt haben soll. Die vermeintlich perfekte Familienfassade sei lediglich für die Medien inszeniert worden. Hinter verschlossenen Türen hätten seine Eltern sogar versucht, ihm die Namensrechte zu entziehen. Als Wendepunkt in der Familienbeziehung nennt Brooklyn seine Hochzeit mit Nicola Peltz.

„Ich habe jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider gehen meine Eltern und ihr Team immer wieder an die Presse, sodass mir nichts anderes übrig bleibt, als selbst zu sprechen und die Wahrheit über einige der verbreiteten Lügen zu sagen“, startet der Promi-Sohn auf Instagram. Knallhart führt er fort: „Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“

In seinem Beitrag wirft Brooklyn seinen Eltern systematische Medienmanipulation vor: „Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Berichterstattung über unsere Familie in den Medien kontrolliert. Die inszenierten Social-Media-Posts, Familienfeste und unechten Beziehungen waren fester Bestandteil meines Lebens. In letzter Zeit habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie weit sie gehen, um unzählige Lügen in den Medien zu verbreiten, meist auf Kosten unschuldiger Menschen, um ihre eigene Fassade aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, die Wahrheit kommt immer ans Licht.“

Hochzeitseklat

Der 26-Jährige wird dann konkret und beschuldigt seine Eltern: „Meine Eltern versuchen schon seit vor meiner Hochzeit unaufhörlich, meine Beziehung zu zerstören, und es hört einfach nicht auf. Meine Mutter hat in letzter Minute abgesagt, Nicolas Kleid zu nähen – obwohl Nicola sich so sehr darauf gefreut hatte, ihren Entwurf zu tragen. Dadurch musste Nicola dringend ein neues Kleid finden.“

Laut Brooklyn versuchten seine Eltern zudem, ihn finanziell unter Druck zu setzen: „Wochen vor unserem großen Tag haben meine Eltern mich immer wieder unter Druck gesetzt und versucht, mich mit Bestechungsversuchen dazu zu bringen, die Rechte an meinem Namen abzutreten. Das hätte mich, meine Frau und unsere zukünftigen Kinder betroffen. Sie bestanden darauf, dass ich vor dem Hochzeitstermin unterschreibe. Mein Zögern hat sich auf die Bezahlung ausgewirkt, und seitdem behandeln sie mich nicht mehr so wie vorher“, heißt es weiter.

Gegen seine Mutter erhebt Brooklyn besonders heftige Anschuldigungen: „Während der Hochzeitsplanung ging meine Mutter sogar so weit, mich als ‚böse‘ zu bezeichnen, weil Nicola und ich beschlossen hatten, meine Nanny Sandra und Nicolas Oma an unseren Tisch einzuladen, da beide keinen Ehemann hatten. Unsere Eltern hatten jeweils einen eigenen Tisch direkt neben unserem.“

Die Spannungen erreichten offenbar kurz vor der Hochzeit ihren Höhepunkt: „Am Abend vor unserer Hochzeit sagten mir Familienmitglieder, Nicola sei ’nicht blutsverwandt‘ und ’nicht zur Familie‘.“ Seit ich mich gegen meine Familie wehre, werde ich von meinen Eltern unaufhörlich angegriffen, sowohl privat als auch öffentlich. Auf ihren Befehl hin wurden die Angriffe an die Presse weitergeleitet. Sogar meine Brüder hetzten mich in den sozialen Medien an, bevor sie mich letzten Sommer schließlich völlig unerwartet blockierten“, klagt er auch seine Geschwister an.

Kontrolle und Manipulation

Besonders ein Vorfall während der Hochzeitsfeier scheint Brooklyn nachhaltig verletzt zu haben: „Meine Mutter kaperte meinen Hochzeitstanz mit meiner Frau, der Wochen im Voraus zu einem romantischen Liebeslied geplant war. Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne. Dort sollte laut Programm mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte vor allen Anwesenden völlig unangemessen auf mir herum. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl und gedemütigt gefühlt. Wir wollten unser Eheversprechen erneuern, um neue Erinnerungen an unseren Hochzeitstag zu schaffen, die uns Freude und Glück bringen, nicht Angst und Scham.“

Der 26-Jährige verteidigt auch seine Ehefrau gegen Anfeindungen: „Meine Frau wurde von meiner Familie immer wieder respektlos behandelt, egal wie sehr wir uns bemüht haben, zusammenzuhalten. Meine Mutter hat wiederholt Frauen aus meiner Vergangenheit in unser Leben eingeladen, und zwar auf eine Weise, die ganz klar darauf abzielte, uns beide in Verlegenheit zu bringen“, betont er.

Versöhnungsversuche seinerseits seien gescheitert, da sie seinen Eltern nicht medienwirksam genug gewesen seien: „Trotzdem reisten wir zu Papas Geburtstag nach London und wurden eine Woche lang abgewiesen, während wir in unserem Hotelzimmer saßen und versuchten, Zeit mit ihm zu verbringen. Er lehnte alle unsere Versuche ab, außer auf seiner großen Geburtstagsfeier mit hundert Gästen und Kameras an jeder Ecke.“

Die Ablehnung ging laut Brooklyn sogar so weit, dass seine Frau ausgeschlossen wurde: „Als er sich schließlich bereit erklärte, mich zu empfangen, tat er dies unter der Bedingung, dass Nicola nicht eingeladen wurde. Das war ein Schlag ins Gesicht. Später, als meine Familie nach Los Angeles reiste, weigerten sie sich, mich überhaupt zu sehen“, so der 26-Jährige.

Brooklyn kritisiert auch die Prioritäten seiner Eltern: „Meine Familie legt größten Wert auf öffentliche Werbung und Empfehlungen. Die Marke Beckham steht an erster Stelle.“ Familienliebe definiert sich darüber, wie viel man in den sozialen Medien postet oder wie schnell man alles stehen und liegen lässt, um für ein Familienfoto zu posieren – selbst wenn das unsere beruflichen Verpflichtungen beeinträchtigt. Jahrelang haben wir uns alle Mühe gegeben, bei jeder Modenschau, jeder Party und jedem Pressetermin dabei zu sein und unsere ‚perfekte Familie‘ zu präsentieren. Doch als meine Frau meine Mutter einmal bat, während der Waldbrände in Los Angeles obdachlose Hunde zu retten, lehnte sie ab.“

Abschließend widerspricht Brooklyn dem Vorwurf, seine Frau würde ihn kontrollieren: „Die Behauptung, meine Frau würde mich kontrollieren, ist völlig falsch. Ich wurde fast mein ganzes Leben lang von meinen Eltern kontrolliert. Ich bin mit überwältigenden Angstzuständen aufgewachsen. Zum ersten Mal, seit ich mich von meiner Familie gelöst habe, sind diese Angstzustände verschwunden.

Ich wache jeden Morgen dankbar für das Leben auf, das ich gewählt habe, und habe Frieden und Erleichterung gefunden. Meine Frau und ich wollen kein Leben, das von Image, Presse oder Manipulation bestimmt wird. Wir wünschen uns nichts weiter als Frieden, Privatsphäre und Glück für uns und unsere zukünftige Familie.“