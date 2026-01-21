Chinesischer E-Commerce-Gigant verdrängt Amazon vom Thron

Der Gigant wankt: Innerhalb weniger Jahre hat die chinesische Plattform Temu den E-Commerce-Markt erobert und steht nun gleichauf mit Amazon – ein Umbruch mit Schattenseiten.

Die chinesische E-Commerce-Plattform Temu hat innerhalb kürzester Zeit einen bemerkenswerten Aufstieg vollzogen. Das erst 2022 gegründete Unternehmen der PDD Holdings konnte seinen Anteil am internationalen Online-Handel auf 24 Prozent steigern und steht damit inzwischen auf gleicher Höhe mit dem langjährigen Marktführer Amazon, der parallel von 25 auf 24 Prozent zurückfiel.

Von Anfang an verfolgte Temu eine aggressive Wachstumsstrategie, die auf Expansion, extrem niedrige Preise und massive Werbekampagnen setzte. Besonders bekannt wurden die Fernsehspots beim Super Bowl mit dem einprägsamen Slogan „Shop Like a Billionaire“. Diese Taktik zeigt deutliche Erfolge: Laut Analysen von Bernstein Research übertraf die Plattform bereits 2024 Amazon bei der Zahl monatlich aktiver Nutzer. Das Geschäftsmodell basiert hauptsächlich auf spontanen Käufen preisgünstiger Produkte, die direkt aus China in verschiedene Zielmärkte versandt werden.

Marktverschiebungen

Während Temu seinen Marktanteil ausbaute, mussten etablierte Konkurrenten erhebliche Einbußen hinnehmen. eBay verlor seit 2018 etwa zwei Drittel seines Marktanteils und erreicht in der aktuellen Erhebung nur noch 5 Prozent – ein drastischer Rückgang gegenüber den 17 Prozent von 2018. AliExpress verzeichnete innerhalb eines Jahres einen Rückgang von 12 auf 8 Prozent, während Shein seinen Anteil von 9 Prozent behaupten konnte.

Die Marktdaten stammen aus einer umfassenden Befragung von fast 31.000 Verbrauchern in 37 Ländern, darunter bedeutende Märkte wie die USA, Frankreich und Australien. Die Untersuchung wurde im Jänner 2025 vom Verbund der International Post Corporation durchgeführt, einem Zusammenschluss von 26 nationalen Postunternehmen, zu denen auch DHL gehört.

Qualitätsbedenken

Die Niedrigpreisstrategie von Temu hat jedoch auch ihre problematischen Aspekte. Immer wieder tauchen Berichte über mangelhafte Qualität und potenziell gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe in den angebotenen Waren auf. Auch die Stiftung Warentest mahnt zur Vorsicht und empfiehlt Konsumenten, Einkäufe bei Discount-Anbietern wie Temu oder Shein kritisch zu hinterfragen und sich vorab gründlich über die Produkte zu informieren.

