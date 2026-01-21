Kopfhörer-Dieb rastet aus – Detektive entdecken Messer

Mit Kopfhörern in der Jackentasche wollte ein 31-Jähriger unbemerkt aus dem Elektronikgeschäft verschwinden. Die Flucht endete mit einer Anzeige.

Ein 31-jähriger Österreicher wurde am Montag nach einem Ladendiebstahl in Wien-Brigittenau vorübergehend festgenommen. Der Mann hatte laut Angaben zweier Ladendetektive in einem Elektronikgeschäft Kopfhörer entwendet, indem er sie in seiner Jackentasche versteckte und den Kassenbereich ohne Bezahlung passierte.

Als die Sicherheitsmitarbeiter den Verdächtigen vor dem Geschäft konfrontierten, versuchte dieser offenbar mit erheblichem Kraftaufwand, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Detektive mussten ihrerseits körperliche Gewalt anwenden, um den Mann festzuhalten.

Messer entdeckt

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Stanleymesser beim Verdächtigen. Nach seiner Befragung wurde der 31-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wieder freigelassen, jedoch auf freiem Fuß angezeigt.

Dies geht aus einer Mitteilung der Wiener Landespolizeidirektion hervor.