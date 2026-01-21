KOSMO KOSMO
Clubsterben

Pratersauna: Vom Partytempel zum Geisterhaus – was wirklich passierte

(istockphoto: Club)
⇢ Eigenheim-Traum in Gefahr? Experten warnen vor neuem Preisschub

Die Pratersauna steht still – ein Wiener Szeneclub im Abgesang. Seit Mitte Dezember herrscht Leere, wo einst das Nachtleben pulsierte. Wie ein eingefrorenes Stillleben präsentiert sich das Gelände: verlassenes Poolwasser mit vereinzelten bunten Bällen, herabhängende Sichtschutznetze und ein Haufen Sperrmüll hinter dem Zaun. Die ikonischen blauen Eingangstüren bleiben verschlossen. Nur am Hinterausgang herrscht noch Betriebsamkeit – allerdings nicht durch Feiernde, sondern durch Männer, die den Club ausräumen.

