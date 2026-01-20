Luxusparfüm-Diebe mit Spezial-Tasche: Junges Paar gesteht alles

Mit einer präparierten Tasche und Luxusparfüms im Visier endete der Beutezug eines jungen Paares in Kärnten abrupt. Die Spur führt bis nach Villach.

Mitarbeiter eines Geschäfts in Feldkirchen in Kärnten ertappten am Montagnachmittag zwei junge Personen beim Diebstahl von teuren Parfums. Die 18-jährige Italienerin und der 21-jährige Georgier wurden um 16:45 Uhr auf frischer Tat erwischt. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Fahrzeugs fanden die Ermittler weitere gestohlene Kosmetikartikel sowie eine speziell präparierte Einkaufstasche, die offenbar für Ladendiebstähle angefertigt worden war.

Weitere Ermittlungen

Die beiden Verdächtigen wurden vorübergehend festgenommen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erfolgte jedoch eine Freilassung mit Anzeige auf freiem Fuß. Im Verlauf der polizeilichen Befragungen räumten die Beschuldigten zusätzliche Diebstähle in einem Villacher Einkaufszentrum ein.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der durch die Diebstahlserie verursachte Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro.