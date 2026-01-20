Love-Scam schockt: Senioren um 133.000 € betrogen – Festnahme auch in Belgrad

Ein 80-jähriger Wiener wurde Opfer einer raffinierten Betrugsmasche, bei der ihm Gefühle vorgespielt wurden, während sein Konto systematisch geleert wurde. Ermittler der Polizeiinspektion Purkersdorf (Niederösterreich) haben nun den Fall aufgeklärt, der sich zwischen Jänner 2022 und April 2023 ereignete.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen drei Tatverdächtige: eine 34-Jährige, eine 54-Jährige und ein 61-jähriger Mann – vermutlich ein Familienverbund aus Eltern und Tochter.

Die Ermittlungen ergaben, dass dem Wiener eine romantische Beziehung vorgetäuscht wurde, woraufhin er sowohl Bargeld übergab als auch Überweisungen tätigte. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf mindestens 133.000 Euro.

Weitere Opfer

Die Ermittlungen zeigten, dass die Tätergruppe diese „Love-Scam“-Methode bereits zuvor angewendet hatte. Die 54-jährige Hauptverdächtige soll in den Jahren 2021 und 2022 auch einen Pensionisten aus Purkersdorf mit derselben Masche betrogen haben. Dieses Opfer verstarb im Jahr 2025.

Die Ermittlungen führten schließlich ins Ausland, woraufhin europäische Haftbefehle gegen alle drei Verdächtigen erlassen wurden. Die 34-Jährige konnte im Februar 2024 in Italien festgenommen werden.

Festnahmen erfolgreich

Nach ihrer Auslieferung nach Österreich wurde sie in die Justizanstalt Krems an der Donau (Niederösterreich) überstellt und zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt, wovon 12 Monate bedingt ausgesetzt wurden.

Die beiden älteren Tatverdächtigen wurden am 4. April des Vorjahres bei ihrer Einreise am Flughafen Belgrad (Serbien) gefasst. Die 54-jährige Frau wurde am 19. Dezember 2025 nach Österreich ausgeliefert und ebenfalls in die Justizanstalt Krems an der Donau eingeliefert.

Der 61-jährige männliche Verdächtige verstarb vor seiner möglichen Auslieferung, wodurch ein Strafverfahren gegen ihn nicht mehr durchgeführt werden konnte.