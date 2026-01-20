Kaufboom nach Jahren der Flaute – Dieser Wagen überzeugt alle

Nach Jahren der Zurückhaltung boomt der österreichische Automarkt wieder. Die Neuzulassungen steigen deutlich an, wobei eine bestimmte Antriebstechnologie besonders zulegt.

Der österreichische Automarkt erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung: Nach einer längeren Phase der Konsumzurückhaltung investieren die Österreicherinnen und Österreicher wieder deutlich mehr in Neufahrzeuge. Die Statistik für 2025 zeigt einen markanten Anstieg der Neuzulassungen um 31.200 Einheiten auf insgesamt rund 285.000 Fahrzeuge. Besonders auffällig ist dabei der sprunghafte Anstieg einer bestimmten Antriebstechnologie.

Unterschiedliche Käufergruppen

Beliebteste Modelle 2025. Laut aktuellen Zulassungszahlen dominiert ein Importmodell klar den Gesamtmarkt: Škoda Octavia – insgesamt meistverkauftes Auto in Österreich 2025. Auf den Plätzen folgen der VW Golf und der BMW X1, dicht gefolgt von weiteren populären Modellen wie dem Seat Ibiza und Toyota Yaris.

Auch bei alternativen Antrieben legen Fahrzeuge mit Benzin-Hybrid und reinem Elektroantrieb stark zu. Besonders bei Privatkäufern ist der Anteil der batterieelektrischen Modelle gewachsen – auch wenn sie noch nicht die Spitzenklasse dominieren.