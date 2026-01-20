Wenn Chaos für GTA-Macher Realität wird: Explosion erschüttert Rockstar-Studio

Am 19. Jänner erschütterte eine Explosion das Hauptquartier von Rockstar North in Edinburgh, wo derzeit das mit Spannung erwartete Videospiel Grand Theft Auto VI entwickelt wird. Der Vorfall, der durch eine technische Fehlfunktion in einem der Heizkessel ausgelöst wurde, führte zu einem Großeinsatz der schottischen Feuerwehr.

Die Rettungskräfte wurden um 5:02 Uhr morgens alarmiert, wie das schottische Medium The Herald berichtete. Der Scottish Fire and Rescue Service rückte mit sieben Einsatzfahrzeugen an, um die strukturellen Schäden am Gebäude zu sichern. Nach dreistündigen Sicherungsarbeiten gaben die Einsatzkräfte gegen 9:21 Uhr Entwarnung und verließen den Ort des Geschehens. Erfreulicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Entwarnung folgte

Ein Unternehmenssprecher gab gegenüber der Fachplattform GameIndustry.biz rasch Entwarnung: „Vielen Dank an alle, die besorgt nachgefragt haben, sowie an die Polizei- und Feuerwehrteams, die schnell vor Ort waren, um die Lage zu beurteilen.“ Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wohlauf, und unser Studio bleibt geöffnet und voll funktionsfähig. Die strukturellen Schäden am Gebäude seien minimal geblieben.

GTA VI sicher

Für die Gaming-Community dürfte diese Nachricht beruhigend sein, denn Rockstar North arbeitet derzeit intensiv am sechsten Teil der legendären Grand Theft Auto-Reihe. Das Spiel soll nach mehreren Verzögerungen am 19. November auf den Markt kommen. Die Explosion hat offenbar keinen Einfluss auf den geplanten Veröffentlichungstermin des heiß erwarteten Titels.