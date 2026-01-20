Evakuierung nach Mitternacht: Gasflaschen explodieren bei Firmenbrand

In der Nacht zum Dienstag entdeckten Passanten kurz nach Mitternacht einen Brand auf dem Dach eines Unternehmensgebäudes in der Dornbirnerstraße in Lustenau, Vorarlberg. Die Flammen breiteten sich rasch aus und entwickelten sich zu einem Großbrand. Umgehend wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Lustenau, Dornbirn, Hohenems und Altach alarmiert, die mit insgesamt rund 180 Einsatzkräften anrückten.

Die Löscharbeiten wurden durch mehrere Explosionen erschwert, die vermutlich von Gasflaschen ausgingen. Die massive Rauchentwicklung machte einen Handyalarm (AT-Alert) für die Bevölkerung im Rheintal erforderlich. Im Bereich Spechtweg mussten die Behörden vier Wohnhäuser mit etwa zehn Bewohnern evakuieren, da Öl vom Firmengelände auszutreten drohte.

Gefährdete Fahrzeuge

In der betroffenen Halle befanden sich mehrere fabrikneue Lastkraftwagen und Busse. Einige Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr sicherte einen Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von rund 10.000 Litern.

Verkehrsbehinderungen

Für die Dauer des Einsatzes blieb die Dornbirnerstraße (L204) vollständig gesperrt und konnte erst gegen 5:00 Uhr morgens wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bei dem Großbrand gab es keine Verletzten.

Die Polizeiinspektion Lustenau wird im Laufe des Tages gemeinsam mit dem Landeskriminalamt die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.