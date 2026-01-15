Großalarm wegen Leberkäse: 50 Feuerwehrleute rücken zu Metzgerei aus

Großalarm in Vorarlberg: 50 Feuerwehrleute rücken mit Blaulicht zu einer Metzgerei aus. Der Übeltäter? Nicht etwa ein Großbrand, sondern qualmender Leberkäse.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurden etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz in einer Metzgerei in Tschagguns (Vorarlberg) alarmiert. Gegen 4:30 Uhr ging die Meldung über eine unklare Rauchentwicklung ein, wie Feuerwehrkommandant Christoph Hinteregger gegenüber dem ORF Vorarlberg erklärte. Mit Blaulicht rückten die Feuerwehrleute an, später stieß auch noch ein Fahrzeug der Feuerwehr Latschau zur Unterstützung hinzu.

Qualmender Ofen

Bei der Erkundung vor Ort stellte sich heraus, dass die Ursache für den Alarm ein qualmender Leberkäse-Ofen war. Obwohl der Einsatz mit erheblichem Aufgebot erfolgte, betont Kommandant Hinteregger den ernsthaften Hintergrund: „Sowas kann auch ganz anders ausgehen, wenn ein Ofen in Brand gerät.“ Die Situation entpuppte sich jedoch als vergleichsweise harmlos – rund 15 Laibe Leberkäse waren im Ofen angebrannt.

Die Feuerwehrleute entfernten die verkohlten Backwaren und sorgten mit Lüftern für die Entlüftung des Gebäudes. Während Kenner beim Leberkäse durchaus eine gewisse Bräunung schätzen, hätte die stark angekohlte Variante wohl kaum Abnehmer gefunden.

Dennoch mussten die Einsatzkräfte aus Tschagguns und Latschau nicht mit leerem Magen abrücken – die Metzgerei versorgte die Helfer zum Dank mit einer ordentlichen Stärkung.