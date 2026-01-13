KOSMO KOSMO
Rettungsaktion

Selbstgebaute Halterung gab nach – Auto begräbt Bastler unter sich

FOTO: iStock/seven
2 Min. Lesezeit |

Ein Bastelprojekt in der eigenen Garage endete für einen Salzburger Pensionisten mit einem Schock. Sein Auto kippte plötzlich von der improvisierten Halterung und begrub ihn.

Ein Pensionist geriet am Montagabend in Hof bei Salzburg in eine lebensgefährliche Situation, als er an seinem Fahrzeug arbeitete. Das Auto rutschte plötzlich von der provisorischen Konstruktion aus Wagenheber und Holzstücken ab und begrub den Mann unter sich. Der Vorfall endete mit einer Verletzung des Seniors und einem Feuerwehreinsatz.

„Untypisches Einsatzbild“ – mit diesen Worten charakterisierte Michael Kerschbaum, Einsatzleiter der Feuerwehr Hof bei Salzburg, den Vorfall vom Montagabend. Die Florianis wurden vom Roten Kreuz mit der Meldung „eingeklemmte Person“ alarmiert.

⇢ Albtraum am Gehsteig: Auto erfasst 89-Jährige gleich zwei Mal

Dramatische Rettung

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften eine ungewöhnliche Szene, wie Kerschbaum erklärt: „Ein Mann höheren Alters lag in seiner eigenen Garage unter dem Auto. Das Auto kippte beim Basteln und klemmte den Mann unter sich ein.“ Der bereits anwesende Notarzt kümmerte sich nach der Bergung um den sichtlich aufgeregten Mann und verabreichte ihm Medikamente. Anschließend wurde der Verletzte umgehend per Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

⇢ Silvesterschäden am Auto: Wer zahlt, wenn Böller Ihr Blech treffen?

Zur Rettung des Eingeklemmten hoben die Einsatzkräfte das Fahrzeug mittels Hebekissen und vereinter Körperkraft an, um den Mann möglichst schonend zu befreien.

