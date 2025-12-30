Silvesterschäden am Auto: Wer zahlt, wenn Böller Ihr Blech treffen?

Böller, Raketen und Autos – eine gefährliche Kombination zum Jahreswechsel. Wer für Silvester-Schäden aufkommt und wie Sie Ihr Fahrzeug schützen können.

Zum Jahreswechsel steigt das Risiko für Fahrzeugschäden durch Feuerwerkskörper erheblich an. Der Autofahrerklub ARBÖ rät daher, besonders umsichtig bei der Wahl des Parkplatzes zu sein. In den Tagen nach Silvester werden viele Fahrzeughalter unangenehme Überraschungen erleben, wenn ihre Autos durch Böller beschädigt oder als improvisierte Abschussplattformen für Raketen missbraucht wurden.

Rechtliche Situation

Bei der Frage nach der Haftung gibt es eine klare rechtliche Grundlage. „Grundsätzlich gilt: Diejenige Person, die den Schaden verursacht hat, muss auch dafür aufkommen“, erläutert Johann Kopinits, Leiter der ARBÖ-Rechtsabteilung. Das Problem: In der Silvesternacht behält kaum jemand sein Fahrzeug durchgehend im Blick, wodurch die Verursacher meist unerkannt bleiben.

Die eigene Haftpflichtversicherung deckt Schäden am eigenen Fahrzeug grundsätzlich nicht ab. „Ist kein Schädiger bekannt, kann eine Teil- oder Vollkaskoversicherung helfen. Am besten in den Versicherungsbedingungen nachlesen, ob ein solcher Schadensfall übernommen wird“, so Kopinits. Bei Versicherungsschutz gegen Vandalismus empfiehlt sich eine umgehende Anzeige bei der Polizei und die zeitnahe Meldung an den Versicherer.

Schutzmaßnahmen

Präventive Maßnahmen können das Schadensrisiko deutlich senken. Der ARBÖ empfiehlt, das Fahrzeug an einem ruhigen, geschützten Ort wie einem Parkhaus oder einer Garage abzustellen. Besonders riskant sind Stellplätze unter Balkonen, die häufig als Startpunkte für Feuerwerksraketen dienen.

Auch das Parken in dicht besiedelten Innenstadtbereichen nahe Veranstaltungsorten oder Gastronomiebetrieben sollte vermieden werden, da dort die Gefahr durch Feuerwerkskörper besonders hoch ist.