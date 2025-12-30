KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Eskalation

Drohnen über Putins Residenz? Moskau beschuldigt, Kiew dementiert

Drohnen über Putins Residenz? Moskau beschuldigt, Kiew dementiert
EPA-EFE/MIKHAIL METZEL
1 Min. Lesezeit |

Der Kreml wirft Kiew einen Drohnenangriff auf Putins Residenz vor. Selenskyj weist die Anschuldigungen scharf zurück und spricht von gezielten Lügen.

Russland beschuldigt die Ukraine, Drohnen auf Putins Residenz eingesetzt zu haben. Der Kreml wertet dies als gezielten Anschlagsversuch auf den russischen Präsidenten und signalisiert damit eine besorgniserregende Zuspitzung in der militärischen Auseinandersetzung zwischen Moskau und Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte umgehend mit einer kategorischen Zurückweisung. „Was in Russland passiert, ist uns nicht bekannt. Wir führen keinen Krieg auf fremdem Territorium“, erklärte Selenskyj und bezeichnete die russischen Anschuldigungen unmissverständlich als „Lügen“.

⇢ Selenskyjs Kichern bei Gipfel: Wenn Trump Putins „Großzügigkeit“ lobt

Verhärtete Fronten

Die gegenseitigen Anschuldigungen illustrieren die verhärteten Fronten zwischen den Kriegsparteien. Da unabhängige Beweise fehlen und internationale Beobachter keinen Zugang zu den angeblichen Angriffszielen haben, bleibt die tatsächliche Verantwortung für den Vorfall vorerst ungeklärt.

⇢ Während russische Bomben fallen: Trump empfängt Selenskyj in Mar-a-Lago

Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Staaten dürften durch diesen jüngsten Schlagabtausch weiter belastet werden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Terrorwarnstufe
Silvester – Wie sich Wiens Einsatzkräfte auf den Jahreswechsel vorbereiten
| Einbürgerung
Flucht vor Trump? Welche Staatsbürgerschaft George Clooney jetzt hat
| Kriegsopfer
Alarmstufe Rot: Kinderrechte in Kriegsgebieten massiv unter Beschuss
| Verkehrschaos
„Bitte nicht reisen!“ – Eurotunnel nach Panne komplett blockiert
| Steuererhöhung
Tabaksteuer steigt wieder – Einweg-E-Zigaretten vor komplettem Aus
MEHR AKTUELLE NEWS