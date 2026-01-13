Winterdienst kämpft vergeblich: Flughafen Wien friert komplett ein

Eisige Kälte legt den Flughafen Wien-Schwechat lahm. Trotz unermüdlicher Winterdienstarbeiten frieren frisch enteiste Flächen sofort wieder zu.

Der Flugbetrieb am Flughafen Wien-Schwechat wurde am Dienstag aufgrund extremer Wetterbedingungen vorübergehend eingestellt. Flughafensprecher Peter Kleemann erklärte am Morgen, dass die Unterbrechung voraussichtlich mindestens bis 11.00 Uhr andauern werde. Zahlreiche ankommende Maschinen mussten auf alternative Flughäfen wie München, Frankfurt, Köln und Venedig umgeleitet werden.

Austrian Airlines teilte mit, dass unter anderem die Flüge OS08 von Bangkok und OS38 von Newark nach München ausweichen mussten. Passagiere dieser Verbindungen wurden entsprechend umgebucht. Der Flug OS42 aus Washington wurde nach Graz umgeleitet. Die Fluglinie rechnet im Tagesverlauf mit weiteren Umleitungen und Flugstreichungen.

Massive Vereisung

Die Ursache für die Betriebsunterbrechung liegt in einer massiven Vereisung des Flughafengeländes. „Eine dicke Eisschicht hat sich auf dem gesamten Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert“, schilderte Kleemann die problematische Situation. Die Winterdienstmannschaften sind seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz und arbeiten mit Hochdruck daran, den Flugverkehr schnellstmöglich wieder aufzunehmen.

⇢ Eiskalte Falle: So bekommst du dein Auto wirklich eisfrei!



Reisenden wird dringend empfohlen, sich bei ihrer jeweiligen Airline über den aktuellen Status ihrer gebuchten Flüge zu informieren. Bei bereits abgesagten Flügen bittet der Flughafen die betroffenen Passagiere, nicht zum Terminal zu kommen.

Verkehrseinschränkungen

Die winterlichen Bedingungen beeinträchtigen auch den Schienenverkehr in der Region. Laut Informationen des Ö3-Verkehrsservice fallen am Dienstagvormittag mehrere ÖBB-Fernverkehrsverbindungen zum Flughafen Wien-Schwechat aus. Die S-Bahn-Linien sowie der City Airport Train (CAT) verkehren hingegen weiterhin planmäßig.

Zusätzliche Einschränkungen gibt es auf der Südstrecke, wo Züge zwischen Wien und Graz derzeit nicht am Wiener Hauptbahnhof, sondern am Bahnhof Wien-Meidling beginnen und enden. Angesichts der akuten Glättegefahr hat die Stadtverwaltung Wien eine Sondermaßnahme ergriffen und das normalerweise geltende Salzstreuverbot temporär aufgehoben.

Diese Ausnahmeregelung gilt bis Dienstagmittag (12 Uhr), wie die Magistratsabteilung 48 bekanntgab.