Finanz-Phishing: Ministerium mahnt zur Vorsicht

Betrüger im digitalen Gewand der Finanzbehörden: Eine Welle gefälschter E-Mails rollt über Österreich hinweg und lockt mit immer raffinierteren Maschen.

Das Finanzministerium schlägt angesichts einer wachsenden Flut gefälschter E-Mails Alarm. Immer häufiger erhalten österreichische Privatpersonen und Unternehmen betrügerische Nachrichten, die vorgeben, von offiziellen Stellen der Finanzverwaltung zu stammen. Die Cyberkriminellen verfeinern dabei kontinuierlich ihre Methoden, um an sensible Daten zu gelangen und finanzielle Vorteile zu erzielen. Die Betrüger imitieren dabei Absender wie das Bundesministerium für Finanzen, das Finanzamt Österreich, das Zollamt Österreich oder FinanzOnline.

In der aktuellen Betrugsmasche versuchen die Täter, ihre Opfer zur Begleichung angeblich ausstehender Forderungen zu bewegen. Die gefälschten E-Mails enthalten typischerweise Zahlungserinnerungen als Anhang und fordern Überweisungen auf ausländische Bankkonten.

⇢ ESC 2026 – Polizei warnt vor ESC-Betrugsmaschen



Offizielle Warnung

In einer offiziellen Mitteilung stellt das Finanzministerium klar: Behördliche Informationen werden ausschließlich als digital signierte Bescheide übermittelt – entweder per Post oder direkt in die FinanzOnline Databox. Das Ministerium betont ausdrücklich, dass es niemals zur Preisgabe vertraulicher Informationen wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auffordert.

Der Rat des Ministeriums ist eindeutig: Wer derartige Nachrichten erhält, sollte von einem Betrugsversuch ausgehen. „Folgen Sie in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen! Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien! Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt!“, warnt das Ministerium nachdrücklich. Die betrügerischen E-Mails sollten umgehend gelöscht werden.

Betrugsvorwände

⇢ „Digitale Goldgrube für Angreifer“: Google schweigt zu gefährlicher Mail-Änderung



Die Betrüger nutzen verschiedene Vorwände, um ihre Opfer zu täuschen. Dazu zählen vermeintliche Steuerrückzahlungen, angeblich offene Forderungen, drohende Pfändungen, verdächtige Anmeldeversuche bei FinanzOnline, angeblich notwendige Überprüfungen zusätzlicher Verpflichtungen oder die Aufforderung zur Übermittlung von Informationen zu Krypto-Vermögen.

Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde. Bürgerinnen und Bürger sollten sich über die legitimen Kommunikationswege des Finanzministeriums informieren, um nicht auf die zunehmend raffinierten Betrugsversuche hereinzufallen.