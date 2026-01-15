„Digitale Goldgrube für Angreifer“: Google schweigt zu gefährlicher Mail-Änderung

Betrüger sind Google einen Schritt voraus: Mit gefälschten E-Mails nutzen sie eine noch nicht eingeführte Gmail-Funktion aus und umgehen dabei sogar die Spamfilter.

Sicherheitsexperten schlagen Alarm: Betrüger nutzen geplante Gmail-Änderung bereits aus, bevor Google sie offiziell eingeführt hat. Ende Dezember 2025 entdeckte Check Point Research eine neue Welle von Phishing-Attacken, die auf die bevorstehende Möglichkeit abzielen, die eigene @gmail.com-Adresse zu ändern. Während der Konzern die Funktion noch nicht offiziell angekündigt hat, berichten bereits dänische Technologieportale wie „Mere Mobil“ über die damit verbundenen Sicherheitsrisiken.

Die Cyberkriminellen gehen dabei besonders raffiniert vor. Sie versenden ihre betrügerischen Nachrichten über Googles eigene Infrastruktur und verwenden dabei Absenderadressen mit der Endung @google.com. Da diese E-Mails technisch als legitim eingestuft werden, können sie häufig die automatischen Spamfilter umgehen. Die Betrüger fordern Nutzer typischerweise zur „Identitätsbestätigung“ oder „Aktivierung der neuen Adresse“ auf. Sicherheitsexperten betonen: Google selbst verschickt keine E-Mails mit direkten Links zur Adressänderung – solche Anpassungen sind ausschließlich in den Kontoeinstellungen unter „Persönliche Informationen“ möglich.

⇢ Hackerangriff: Daten von 17,5 Millionen Instagram-Nutzern im Darknet veröffentlicht



Googles stille Pläne

Der Technologiekonzern hat seine Pläne bisher nur in einem Hindi-sprachigen Support-Dokument angedeutet. Darin heißt es, dass die Möglichkeit zur Änderung von Mail-Adressen schrittweise eingeführt werden soll, wobei die ursprüngliche Adresse als Alias bestehen bleiben wird. IT-Sicherheitsexperten kritisieren, dass die fehlende öffentliche Kommunikation über neue Funktionen ein Informationsvakuum schafft, das von Betrügern ausgenutzt wird. Check Point Research und weitere Fachleute bezeichnen die Situation als „digitale Goldgrube“ für potenzielle Angreifer.

⇢ Betrugsopfer-Europameister: Österreicher fallen am häufigsten auf Schwindler herein



Digitale Generalschlüssel

Der selbständige Forscher Jeremiah Fowler verdeutlicht die Tragweite des Problems: Gmail-Konten fungieren wie „Generalschlüssel“ zu wesentlichen Bereichen des digitalen Lebens – von Bankdaten bis zu persönlichen Fotos. Experten empfehlen erhöhte Wachsamkeit, solange Google nicht offiziell erklärt hat, wie der Prozess zur Änderung von Gmail-Adressen konkret ablaufen wird.

Experten empfehlen erhöhte Wachsamkeit, solange Google nicht offiziell erklärt hat, wie der Prozess zur Änderung von Gmail-Adressen konkret ablaufen wird.