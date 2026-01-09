Betrugsopfer-Europameister: Österreicher fallen am häufigsten auf Schwindler herein

Österreich führt eine traurige Statistik an: Nirgendwo in der EU fallen mehr Menschen auf Internet- und Telefonbetrug herein. Die Täter werden immer raffinierter.

Betrugsmaschen im Internet und am Telefon verzeichnen nach wie vor hohe Fallzahlen. Europaweit führt Österreich die traurige Statistik der Betroffenen an. Die aktuellen Daten sind alarmierend, weshalb die Exekutive mit Nachdruck vor den Gefahren warnt. Besonders beunruhigend: Die Republik nimmt im EU-Vergleich eine unrühmliche Spitzenposition bei der Anzahl der Opfer ein.

Gefälschte Anrufe, betrügerische Kurznachrichten und professionell gestaltete Schein-Mails sind für zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mittlerweile bittere Realität. Die Betrugsmethoden werden, wie vielfach dokumentiert, zunehmend raffinierter. Die Täter geben sich telefonisch als Mitarbeiter von Geldinstituten, Polizeibeamte oder hilfsbedürftige Familienmitglieder aus und verwenden dabei häufig authentische oder technisch manipulierte Rufnummern. Das Ziel bleibt nahezu immer identisch: Zugriff auf Bankkonten, Geldtransfers oder Barbestände.

⇢ ESC 2026 – Polizei warnt vor ESC-Betrugsmaschen



Moderne Betrugsstrategien

Auch die sogenannten Phishing-Nachrichten, angeblich von Steuerbehörden, Kreditinstituten oder Versandunternehmen, führen auf täuschend authentische Internetseiten, wo die Betroffenen ihre persönlichen Daten preisgeben – und innerhalb von Augenblicken ist das Vermögen verschwunden. Eine besonders bedrohliche Entwicklung: KI-basierte Betrugsstrategien. Kriminelle setzen künstliche Intelligenz für überzeugende Texte, fehlerfreie Rechtschreibung, manipulierte Bilder oder automatisierte Dialogsysteme ein. Selbst erfahrene Internetnutzer werden dadurch rasch getäuscht. Gleichzeitig floriert der Betrug mit vermeintlichen Geldanlagen, insbesondere durch vorgebliche Kryptowährungsinvestitionen und „sichere Gewinnversprechen“.

Professionelle Täter

Ein hochrangiger Ermittler aus dem Bereich Cybercrime bringt es drastisch auf den Punkt: „Die Täter sind hochprofessionell, international organisiert und emotional skrupellos. Sie setzen gezielt auf Druck, Angst und Vertrauen – und schlagen in Sekunden zu.“ Banden vom Balkan oder aus Ostasien sind höchst professionell. Sie agieren blitzschnell und machen uns die Arbeit schwer. Bitte passen Sie auf!

Die Sicherheitsbehörden mahnen eindringlich zur Vorsicht: Finanzinstitute, staatliche Stellen und Polizeikräfte fordern niemals Transaktionsnummern, Zugangsdaten oder Überweisungen per Telefonat oder Textnachricht an.

Bei Unsicherheiten sollte man Gespräche umgehend beenden und die Polizei kontaktieren.