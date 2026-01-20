Tanner lässt Bombe platzen: So radikal ändert sich der Wehrdienst

Österreichs Wehrdienst steht vor einer grundlegenden Reform. Die Wehrdienstkommission empfiehlt eine Verlängerung und präsentiert drei Modelle mit unterschiedlichen Konsequenzen.

Die Wehrdienstkommission hat sich für eine Verlängerung des Grundwehrdienstes ausgesprochen. Der von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner beauftragte Bericht wurde am Dienstag, dem Tag der Wehrpflicht, präsentiert. Die Empfehlungen sehen eine Erhöhung der Gesamtdauer aus Grundwehrdienst und Milizübungen vor sowie die Wiedereinführung der Übungspflicht, um aktuellen militärischen Anforderungen zu entsprechen.

Für die Umsetzung dieser Verlängerung werden im Bericht drei verschiedene Modelle dargelegt.

Drei Optionen

Das „Österreich PLUS“-Modell sieht vor, den Grundwehrdienst auf acht Monate zu verlängern und verpflichtende Milizübungen regelmäßig abzuhalten. Geplant ist, dass Soldaten etwa fünfmal für jeweils zwölf Tage zusammenkommen. Gleichzeitig soll der Zivildienst auf zwölf Monate ausgedehnt werden.

Beim Schweizer Modell wird der Grundwehrdienst auf vier Monate verkürzt, während die Milizübungen insgesamt 140 Tage umfassen. Auch hier soll der Zivildienst mindestens zwölf Monate dauern.

Das Stufenmodell kombiniert einen sechsmonatigen Grundwehrdienst mit einer anschließenden Truppenausbildung von 60 Tagen, die innerhalb von 18 Monaten nach dem Grundwehrdienst absolviert werden soll. Zusätzlich sind 40 Tage verpflichtende Milizübungen vorgesehen. Der Zivildienst soll auch hier mindestens ein Jahr betragen.

Vor- und Nachteile der Modelle

Das Modell „Österreich PLUS“ orientiert sich weitgehend am bestehenden Wehrsystem. Als Nachteile werden jedoch die finanziellen Mehrbelastungen sowie die längere zeitliche Beanspruchung der Wehr- und Zivildienstpflichtigen angeführt.

Das in der Schweiz praktizierte Modell würde hingegen eine grundlegende organisatorische Umstellung des österreichischen Wehrdienstsystems bedeuten. Zwar bietet es den Vorteil eines vergleichsweise kurzen Grundwehrdienstes, doch die Kommission identifiziert mehrere gravierende Nachteile: Die Verlagerung wesentlicher Ausbildungsinhalte in die Milizübungen würde die Einsatzbereitschaft verzögern, zudem wäre der organisatorische Aufwand erheblich höher. Aufgrund dieser Einschätzung spricht sich die Kommission explizit gegen dieses Modell aus.

Als dritte Option wird ein Stufenmodell vorgeschlagen, das ebenfalls Ähnlichkeiten mit dem aktuellen System aufweist und rasch implementierbar wäre. Allerdings bringt auch dieses Modell finanzielle Mehraufwendungen mit sich und würde die zeitliche Belastung der Wehr- und Zivildienstleistenden verändern. Ein besonderer Nachteil liegt laut Kommission im zweimonatigen Ausbildungsblock nach dem eigentlichen Grundwehrdienst, der die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erschweren könnte.

Frauen im Wehrdienst

Der Kommissionsbericht enthält darüber hinaus Überlegungen zur Einführung einer Stellungspflicht für Frauen, die perspektivisch auch zu einer Wehrpflicht für Frauen führen könnte.