Ab heute kostenpflichtig: Änderungen für Rom-Besucher!

Roms berühmtester Brunnen wird kostenpflichtig: Ab Februar müssen Touristen für den Blick auf das barocke Wasserspiel zwei Euro zahlen. Einheimische dürfen weiterhin gratis staunen.

Ab dem 2. Februar müssen Besucher des weltberühmten Trevi-Brunnens in Rom erstmals Eintritt zahlen. Die italienische Hauptstadt führt die Gebühr für das bislang frei zugängliche Wahrzeichen ein, um die massiven Besucherströme besser zu lenken. Die Einnahmen sollen direkt in die Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Dienstleistungen investiert werden.

Der Zugang zum unmittelbaren Brunnenbereich kostet künftig zwei Euro und wird wochentags von 11:30 bis 22:00 Uhr erhoben. An Wochenenden und Feiertagen gilt die Gebührenpflicht bereits ab 9:00 Uhr, wie die Stadtverwaltung Rom am Mittwoch bekannt gab. Nach 22:00 Uhr bleibt die Besichtigung des Brunnens weiterhin kostenfrei. Tickets können über die offizielle Website www.fontanaditrevi.roma.it gebucht werden, wo auch detaillierte Informationen zu Öffnungszeiten und Zahlungsmodalitäten verfügbar sind.

Für Einheimische aus Rom und der umliegenden Provinz bleibt der Zugang nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises kostenfrei. Auch Menschen mit Behinderungen samt Begleitperson, Kinder unter sechs Jahren sowie Reiseführer sind von der Gebührenpflicht ausgenommen.

Besucherbegrenzung eingeführt

Die Besucherbegrenzung am Trevi-Brunnen ist keine völlig neue Maßnahme. Bereits seit rund einem Jahr dürfen sich maximal 400 Personen gleichzeitig am Becken aufhalten. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Monument über 10 Millionen Besucher, an Spitzentagen drängten sich bis zu 70.000 Menschen vor dem barocken Meisterwerk. Damit ist der Trevi-Brunnen nach dem Kolosseum die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Roms.

Filmische Berühmtheit

Seinen ikonischen Status verdankt der Brunnen nicht zuletzt Federico Fellinis Filmklassiker „La dolce Vita“, in dem Anita Ekberg nachts im Brunnen badet. Der Volksglaube besagt, dass jeder, der eine Münze über die Schulter in den Brunnen wirft, eines Tages nach Rom zurückkehren wird.

Die Stadt geht mittlerweile streng gegen unerlaubtes Baden im historischen Brunnen vor.

Wer zur Selbstinszenierung ins Wasser steigt, muss mit empfindlichen Geldstrafen von 450 Euro rechnen.