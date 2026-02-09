Experten warnen: Wer nicht wechselt, zahlt drauf – so günstig wird Strom 2026!

Steigende Wechselzahlen, sinkende Preise: Über 280.000 österreichische Haushalte haben 2025 ihren Stromanbieter gewechselt und sparen dadurch bis zu 370 Euro jährlich.

Die Österreicher entdecken zunehmend die Vorteile eines Stromanbieterwechsels. Im vergangenen Jahr suchten sich bereits 283.135 Haushalte einen neuen Energieversorger, wobei Wien mit 80.607 und Niederösterreich mit 61.509 Wechseln die Spitzenreiter waren. Die landesweite Wechselrate stieg von 4,7 Prozent im Jahr 2024 auf 5,4 Prozent im Jahr 2025. Dennoch bleibt diese Quote im internationalen Vergleich nach wie vor niedrig.

ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht im verstärkten Wettbewerb den Schlüssel für sinkende Strompreise: „Anbieterwechsel ist meist der schnellste Weg zu noch günstigeren Strom.“ Der Minister betont zugleich, dass „der Wettbewerb stärker in Gang kommt und das dämpfend auf die Preise wirkt“, räumt jedoch ein, dass „dieses Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist“.

Erhebliches Sparpotenzial

Die finanziellen Vorteile eines Anbieterwechsels können beträchtlich sein. Der Strompreismonitor der E-Control vom 1. Februar 2026 zeigt beispielsweise für die Steiermark ein jährliches Sparpotenzial von 370 Euro bei einem Wechsel vom lokalen zum günstigsten Anbieter, wenn man den Neukundenrabatt miteinrechnet. Selbst ohne diesen Bonus im ersten Jahr beträgt die Ersparnis für einen durchschnittlichen Haushalt mit 3.500 kWh Jahresverbrauch immer noch knapp 300 Euro.

Neue Regelungen

Das Wirtschaftsministerium empfiehlt daher, mindestens einmal jährlich die Strompreise zu vergleichen und gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln. Unterstützung bietet dabei das seit 1. Jänner gültige neue Stromgesetz, das deutliche Hinweise auf den Stromrechnungen vorschreibt und somit den Wechselprozess für Verbraucher vereinfachen soll.

