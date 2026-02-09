Serbisches Wunderkind David Bozic (11) begeistert Domingo und Carreras (VIDEO)

Mit elf Jahren bereits ein Meister der Tasten: Der junge Pianist David Bozic begeistert die Klassikwelt

Musik liegt in seiner Familie – und offenbar auch in seinen Genen. Der erst elfjährige David Bozic hat sich bereits jetzt als außergewöhnliches Klaviertalent etabliert und verzaubert seit frühester Kindheit sein Publikum. Seine beeindruckende Sammlung an Auszeichnungen wächst stetig: Zu seinen jüngsten Erfolgen zählen der Sonderpreis „Prinzessin Jelisaveta Karadjordjevic“ sowie der erste Platz beim „Andrija Cikic“ Gedächtniswettbewerb im Vorjahr.

Das musikalische Umfeld prägt sein Leben von Geburt an – seine Mutter dirigiert das Symphonieorchester des Kunstensembles „Stanislav Binicki“ am Verteidigungsministerium, während sein Vater, hauptberuflich Wissenschaftler, in der Freizeit singt und zur Gitarre greift. Auch Davids jüngerer Bruder Dimitrije folgt dem musikalischen Pfad der Familie – gemeinsame Auftritte der Geschwister gehören mittlerweile zum festen Repertoire.

Seit seinem vierten Lebensjahr sitzt David am Klavier, singt als Solist im renommierten Chor „Kolibri“ und bildet sein Talent an der Musikschule Stankovic weiter. Sein größtes Vorbild ist der russische Komponist Sergei Rachmaninow, dessen Werke ihn emotional tief berühren. Mit kindlicher Ungeduld wartet er darauf, dass seine Hände wachsen, um endlich das gesamte Werk seines Idols spielen zu können.

Auf der Bühne fühlt sich der junge Virtuose bereits vollkommen heimisch – sein Traum: als Pianist und Komponist internationale Anerkennung zu erlangen.

Internationaler Durchbruch

Im vergangenen Jahr gelang ihm genau dafür ein entscheidender Durchbruch: Beim internationalen Wettbewerb „Virtuosos“ in Budapest setzte sich David gegen junge Musiktalente aus mehreren Ländern durch. Besonders beeindruckend: Die Jury bestand aus Weltstars der klassischen Musik wie Placido Domingo, José Carreras und Stjepan Hauser. Dieser internationale Triumph des jungen Pianisten verbreitet sich derzeit viral in sozialen Netzwerken, begleitet von zahlreichen begeisterten Kommentaren.

Der „Virtuosi“-Wettbewerb in Budapest vereinte zwanzig hochbegabte Nachwuchsmusiker mit verschiedenen Instrumenten aus fünf Nationen: Österreich, Ungarn, Slowenien, Montenegro und Serbien. Die serbische Delegation, ausgewählt bei einem nationalen Vorentscheid im renommierten Kolarac-Saal, bestand neben David aus der 13-jährigen Geigerin Nina Rakocevic, dem 20-jährigen Saxophonisten Vuk Petrovic und dem gleichaltrigen Geiger Uros Adamovic.

Prominente Jury

Die hochkarätige Jury des Wettbewerbs – mit den Klassikstars Placido Domingo, José Carreras und Stjepan Hauser – wurde durch ein erfahrenes Mentoren-Team ergänzt: Silvana Grujic, leitende Redakteurin der Musikabteilung des serbischen Rundfunks RTS, sowie der kroatische Gitarrist Petar Culic begleiteten die Teilnehmer auf Einladung der „Virtuosi“-Produktion. In diesem anspruchsvollen internationalen Umfeld setzte sich schließlich der junge David Bozic durch.

„Er ist erst 11 Jahre alt und schon ein Künstler“, schwärmte Startenor José Carreras nach dem Auftritt des jungen Pianisten.