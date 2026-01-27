Strom und Gas: Mit diesem Trick purzeln deine Kosten!

Bis zu 463 Euro Ersparnis liegen auf dem Tisch – und zwar sofort. Wer auf bessere Energietarife hofft, muss nicht warten, sondern kann schon jetzt handeln.

Energieverbraucher können schon jetzt deutlich sparen, ohne auf die für Frühjahr 2026 angekündigten neuen Stromtarife der großen Versorger warten zu müssen. Wie eine aktuelle Erhebung von tarife.at zeigt, lassen sich durch einen Wechsel zu günstigeren Anbietern erhebliche Beträge einsparen. Die Vergleichsplattform hat sowohl die Fixpreise als auch die Standardtarife der regionalen Energieversorger und alternativer Anbieter österreichweit unter die Lupe genommen. Das Resultat ist eindeutig: Haushalte können bereits gegenwärtig von niedrigeren Energiekosten profitieren, wenn sie den Anbieter wechseln.

„Mit einem regelmäßigen Tarifvergleich lassen sich die Energiekosten am effektivsten reduzieren“, erklärt Michael Kreil von tarife.at. Verbraucher, die kontinuierlich die Angebote vergleichen, können nicht nur von günstigeren Konditionen, sondern auch von speziellen Neukunden-Vergünstigungen profitieren.

Stromsparpotenzial nach Bundesländern

Bei der Stromversorgung zeigen sich besonders große Einsparpotenziale beim Wechsel von einem regionalen Grundversorger zu einem alternativen Anbieter: In der Steiermark können bis zu 323 Euro jährlich eingespart werden, im Burgenland sind es 260 Euro und in Niederösterreich 224 Euro. Durchschnittlich liegt das Sparpotenzial österreichweit bei 171 Euro.

Auch im Gasbereich bieten sich beträchtliche Einsparmöglichkeiten. Selbst angesichts der aktuellen Kältewelle und gestiegener Netzgebühren können Verbraucher durch einen Tarifwechsel bis zu 463 Euro einsparen – ebenfalls mit der Steiermark als Spitzenreiter. In Oberösterreich beträgt das Einsparpotenzial 358 Euro, in Salzburg 302 Euro. Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt kann rund 268 Euro sparen.

Dynamischer Energiemarkt

Bemerkenswert ist zudem die Dynamik des Energiemarktes. Die Preise ändern sich häufiger als viele Verbraucher vermuten. Besonders alternative Energieanbieter werben mit attraktiven Sonderkonditionen und Preisnachlässen. Auf der Plattform tarife.at können Interessierte mehr als 100 verschiedene Anbieter vergleichen und den für sie optimalen Tarif direkt online abschließen.