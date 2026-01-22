Möbelriese unter Strom: IKEAs neuer Tarif verspricht 400 Euro Ersparnis

Der Möbelriese IKEA wagt sich auf neues Terrain: Mit Svea Strom bieten die Schweden jetzt einen dynamischen Stromtarif an, der Kunden direkt an Börsenpreisen teilhaben lässt.

IKEA Deutschland erweitert sein Angebot um einen dynamischen Stromtarif namens Svea Strom, den das Unternehmen gemeinsam mit dem Energiepartner Svea Solar einführt. Das Besondere an diesem Tarifmodell: Der Preis orientiert sich direkt an den aktuellen Börsennotierungen für Strom. Verbraucher profitieren von niedrigen Marktpreisen, tragen jedoch auch das Risiko höherer Kosten, wenn sie in Zeiten teurer Börsenkurse viel Energie verbrauchen.

⇢ Strompreis-Hammer: Entlastungen für Haushalte kommen



Bemerkenswert ist das Angebot von IKEA, für berechtigte Haushalte die Installation eines Smart Meters kostenfrei zu übernehmen. Diese Regelung gilt, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird: eine Photovoltaikanlage mit mindestens 7 kWp Leistung, ein jährlicher Stromverbrauch über 6.000 kWh oder der Betrieb stromintensiver Anlagen wie Wärmepumpen, Wallboxen oder Stromspeicher mit mehr als 4,2 kW Leistung.

Tarifkonditionen

Wer sich für den IKEA-Stromtarif interessiert, sollte die wesentlichen Konditionen kennen. Das Unternehmen verspricht Einsparungen von bis zu 400 Euro für durchschnittliche Haushalte – bei Nutzern von E-Autos oder Wärmepumpen sollen die Vorteile noch größer ausfallen. Allerdings handelt es sich um einen dynamischen Tarif, dessen volle Vorzüge nur mit einem Smart Meter nutzbar sind.

⇢ Revolution am Strommarkt: Billiger Strom für alle? So viel kostet er jetzt!



Die Eckpunkte des Angebots umfassen: 100 Prozent Ökostrom, verbrauchsgenaue Abrechnung, Echtzeit-Monitoring von Preisen und Verbrauch per App, eine monatliche Grundgebühr von 5,95 Euro sowie Netz- und Messstellengebühren von 7,26 Euro monatlich. Inhaber einer IKEA Family Card erhalten die ersten sechs Monate Grundgebühr-Befreiung. Zusätzlich lockt ein 25-Euro-Gutschein für Frühentscheider. Der Vertrag ist monatlich kündbar.

Smart Meter Voraussetzung

Die Möglichkeit, von günstigen Strompreisen zu profitieren, besteht ausschließlich mit einem Smart Meter. Zwar kann der Tarif auch mit herkömmlichen Stromzählern genutzt werden, jedoch entfallen dann wesentliche Vorteile wie die App-Steuerung und die Echtzeit-Verbrauchsanzeige.

Bei Vertragsabschluss ohne Smart Meter erfolgt die Abrechnung nach Standardlastprofil: Der geschätzte Energieverbrauch wird mit den geltenden Börsenstrompreisen multipliziert, um den voraussichtlichen Monatspreis und Abschlag zu berechnen.

Zur Vorsicht sei jedoch angemerkt: Dynamische Stromtarife garantieren keine automatischen Einsparungen. Es bleibt das Risiko steigender Börsenstrompreise, wodurch die Energiekosten zeitweise höher ausfallen können als bei vergleichbaren Festpreisangeboten.

Der schwedische Möbelkonzern hat in Deutschland seinen eigenen dynamischen Stromtarif auf den Markt gebracht.

Dieser soll nicht nur unkompliziert buchbar sein, sondern auch ein Einsparpotenzial von mehreren hundert Euro jährlich bieten.