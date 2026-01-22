Revolution gegen Batterie-Inferno: Löschschaum direkt im E-Auto

Batteriebrand adé? Stellantis entwickelt ein revolutionäres Sicherheitssystem für E-Autos, das bei Überhitzung automatisch löschenden Schaum im Inneren des Akkus erzeugt.

Stellantis hat in den USA ein innovatives Sicherheitssystem für Elektrofahrzeuge zum Patent angemeldet. Die Technologie soll Batteriebrände effektiv verhindern, indem sie einen speziellen Schaum direkt im Inneren des Akkus erzeugt. Das Patentamt USPTO hat den Antrag, der bereits Ende Mai 2024 eingereicht wurde, Anfang Dezember 2025 offiziell bestätigt.

Das Funktionsprinzip des Systems basiert auf einem ausgeklügelten Erkennungsmechanismus für Überhitzung. Bei drohender Gefahr wird ein Behälter mit einer speziellen Flüssigkeit automatisch geöffnet, während gleichzeitig die Kühlmittelleitungen der Batterie durchtrennt werden. Durch die chemische Reaktion entsteht ein Schaum, der den Brandherd unmittelbar erstickt.

Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung erfolgt durch ein Netzwerk von Temperatursensoren, die permanent die Wärmewerte im Akku überwachen. Sobald kritische Werte erreicht werden, aktivieren elektrische oder elektromagnetische Mechanismen den Löschvorgang. Um den entstehenden Druck zu regulieren, verfügt das Batteriegehäuse über spezielle Entlüftungsventile. Diese öffnen und schließen sich in einer kontrollierten Sequenz, wodurch der Druck abgebaut wird, während der löschende Schaum größtenteils im Akkugehäuse verbleibt.

Der Hintergrund dieser Entwicklung liegt im Phänomen des thermischen Durchgehens. Dieser gefährliche Prozess beginnt mit einem Kurzschluss in einer einzelnen Batteriezelle, ausgelöst durch Fertigungsmängel oder äußere Beschädigungen. Die entstehende Hitze setzt eine Kettenreaktion in Gang: Die Beschichtung der Kathode zersetzt sich und setzt Sauerstoff frei, der mit dem brennbaren Elektrolyten reagiert. Dadurch entsteht zusätzliche Wärme, die den Prozess weiter beschleunigt.

Marktpotenzial

Die Erfindung von Stellantis zeigt beachtliches Potenzial, obwohl die Patentierung nicht automatisch eine Markteinführung bedeutet. Das Konzept nutzt bekannte chemische Prinzipien – ähnlich der Herstellung von Polyurethan-Schaum, bei der Isocyanate mit mehrwertigen Alkoholen wie Glykol reagieren. Sollte der entstehende Schaum tatsächlich flammhemmende Eigenschaften aufweisen, könnte diese Technologie einen bedeutenden Fortschritt für die Sicherheit von Elektrofahrzeugen darstellen.

Die ohnehin schon geringe Wahrscheinlichkeit von Batteriebränden könnte dadurch weiter reduziert werden.