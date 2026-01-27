Neuseeländerin mit 26 Kilo Cannabis im Koffer am Flughafen geschnappt

Mit 26 Kilogramm Cannabis im Gepäck wollte eine Neuseeländerin am Flughafen Wien-Schwechat ihren Anschlussflug nehmen. Die Sicherheitskontrolle durchkreuzte ihre Pläne.

Eine 27-jährige Neuseeländerin wurde am Flughafen Wien-Schwechat mit 26 Kilogramm Cannabiskraut aufgegriffen. Die Sicherheitskräfte entdeckten die illegale Substanz am 23. Jänner in den frühen Morgenstunden, als sie gegen 5.50 Uhr zwei Aufgabekoffer der Frau kontrollierten. In den Gepäckstücken befanden sich insgesamt 26 vakuumversiegelte Päckchen mit dem Suchtmittel, die umgehend von den Beamten sichergestellt wurden.

Festnahme am Flughafen

Die Reisende befand sich auf der Durchreise und wollte gerade ihren Anschlussflug antreten, als die Exekutive sie etwa eine halbe Stunde nach dem Fund, um 6.15 Uhr, vorläufig in Gewahrsam nahm. Bei ihrer Befragung zeigte sich die Beschuldigte nicht geständig. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Korneuburg erfolgte anschließend die Überstellung der Frau in die zuständige Justizanstalt.

Die Behörden gaben den Vorfall erst jetzt bekannt und werten ihn als Beleg für die Wirksamkeit der Sicherheitskontrollen am Flughafen Wien-Schwechat.