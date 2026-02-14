Notlandung wegen Schlägerei: Urlaubsflieger versinkt im Chaos (VIDEO)

Rassistische Bemerkungen, Tumulte und Handgreiflichkeiten: Ein Urlaubsflug aus der Türkei eskalierte derart, dass der Pilot in Brüssel notlanden musste.

Ein Flug von Antalya (Türkei) nach Manchester (Großbritannien) endete am vergangenen Freitag in einem unerwarteten Zwischenstopp, als eine Massenschlägerei an Bord den Piloten zur Notlandung in Brüssel (Belgien) zwang. Auslöser der Tumulte auf dem Jet2-Flug waren offenbar rassistische Bemerkungen eines Passagiers.

In sozialen Medien kursierende Aufnahmen dokumentieren die erschreckenden Szenen: Zahlreiche Fluggäste gerieten aneinander, während die Flugbegleiter vergeblich versuchten, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nach der erzwungenen Landung wurden zwei Hauptbeteiligte von belgischen Polizeibeamten aus dem vollbesetzten Flugzeug eskortiert. Die Fluggesellschaft Jet2 verhängte gegen sie ein lebenslanges Beförderungsverbot.

Rassistische Auslöser

Laut einem Augenzeugen, der von der britischen Zeitung „Sun“ zitiert wird, nahm der Vorfall seinen Anfang mit unterschwelligen diskriminierenden Äußerungen: „Ich bin gerade von einem furchtbaren Flug nach Hause gekommen, und bin immer noch völlig aufgelöst, genau wie viele andere Passagiere. Schon zu Beginn des Fluges machte ein Passagier hinter uns rassistische Bemerkungen, leise genug, dass andere sie nicht deutlich hören konnten, aber laut genug für uns.“

Der betreffende Fluggast soll wiederholt abfällige Kommentare über mitreisende Pakistaner gemacht haben. Seine Aggressionen richteten sich dem Bericht zufolge auch gegen das Bordpersonal. „Zeitweise eskalierte die Situation in Handgreiflichkeiten. Die Passagiere waren aufgebracht. Die Menschen hatten Angst. Die Atmosphäre war chaotisch“, schildert der Zeuge die bedrohliche Lage.

Konsequenzen

Nach dem ungeplanten Stopp in Brüssel konnten die übrigen Reisenden ihre Flugreise nach Manchester noch am selben Tag fortsetzen. Jet2 bezeichnete den Zwischenfall als „entsetzlich“ und kündigte an, die Verursacher für die entstandenen Kosten zur Verantwortung zu ziehen.