Vollbrand auf A1: Sattelzug geht in Flammen auf (FOTOS)

Ein brennender Lkw auf der Westautobahn (A1) bei Altlengbach im Bezirk St. Pölten sorgte am Samstagabend für einen Großeinsatz zweier Feuerwehren. Die Einsatzkräfte konnten durch ihr rasches Eingreifen eine Ausbreitung des Feuers verhindern und damit Schlimmeres abwenden.

Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen, stand die Zugmaschine des in Richtung Salzburg fahrenden Sattelzuges bereits in Vollbrand. Besonders der Motorraum war von den Flammen erfasst. Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand unter Verwendung von Atemschutzgeräten und konnten das Feuer zügig eindämmen.

Umfangreiche Einsatzmaßnahmen

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Altlengbach und Eichgraben wurden kurz nach 18.30 Uhr alarmiert und rückten umgehend zum Einsatzort aus. Nach den erfolgreichen Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte noch auslaufenden Kraftstoff aus einem beschädigten Dieseltank abpumpen.

Ein spezialisiertes Unternehmen übernahm anschließend die Bergung und den Abtransport des havarierten Lastwagens.