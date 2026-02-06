KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Feuerdrama

Flammen-Drama auf der A2: Lkw brannte völlig aus – Autobahn gesperrt

Flammen-Drama auf der A2: Lkw brannte völlig aus – Autobahn gesperrt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Dramatische Szenen auf der A2: Ein Lkw steht plötzlich in Flammen, der Fahrer rettet sich in letzter Sekunde. Die Südautobahn wird zur Feuerhölle.

Ein Lkw ging am Donnerstagabend auf der Südautobahn (A2) nahe Voitsberg in der Steiermark in Flammen auf. Der 54-jährige Fahrer konnte das Führerhaus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark bekannt gab. Rund 70 Feuerwehrleute rückten nach der Alarmierung um 21.30 Uhr zum Brandort aus.

Während das Zugfahrzeug vollständig ausbrannte, musste die A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Motivationstrick
Schockiert im Mannschaftsraum: Trainer flutete Taktik-Videos mit Porno-Szenen
| Wirtschaftsaufschwung
Goldgrube Balkan: Amerikaner wollen Bosnien aus dem Stillstand holen
| Industriegeschichte
Industrie‑Riesen Jugoslawiens: Das sind die Firmen, die das Land prägten
| Reisehindernis
Reisepass-Falle: Dieses übersehene Detail ruiniert Tausenden den Urlaub
| Aufschwung
Sarajevo-Airport knackte erneut Rekord bei Passagieren in Bosnien!
MEHR AKTUELLE NEWS