Flammen-Drama auf der A2: Lkw brannte völlig aus – Autobahn gesperrt

Dramatische Szenen auf der A2: Ein Lkw steht plötzlich in Flammen, der Fahrer rettet sich in letzter Sekunde. Die Südautobahn wird zur Feuerhölle.

Ein Lkw ging am Donnerstagabend auf der Südautobahn (A2) nahe Voitsberg in der Steiermark in Flammen auf. Der 54-jährige Fahrer konnte das Führerhaus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark bekannt gab. Rund 70 Feuerwehrleute rückten nach der Alarmierung um 21.30 Uhr zum Brandort aus.

Während das Zugfahrzeug vollständig ausbrannte, musste die A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.