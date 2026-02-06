Winterurlauber-Chaos: Diese Straßen werden heute zur Staufalle!

Winterurlauber aufgepasst: Der große Reisewechsel steht bevor. Während manche ihre Koffer packen, kehren andere bereits heim – die Folge: massive Staus auf Österreichs Straßen.

Aufgrund des Ferienendes in Wien, Niederösterreich sowie Teilen Deutschlands und Tschechiens bei gleichzeitigem Ferienbeginn im Burgenland, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg rechnet der ÖAMTC am Wochenende mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Besonders die Zufahrten zu und Abfahrten von den großen Wintersportgebieten dürften am Samstag stark belastet sein.

In Vorarlberg müssen Reisende auf der Rheintal Autobahn (A14), der Arlberg Schnellstraße (S16), der Montafoner Straße (L188) sowie der Bregenzerwaldstraße (L200) mit Verzögerungen rechnen. Die Tiroler Verkehrssituation gestaltet sich ähnlich angespannt: Hier konzentrieren sich die Stauschwerpunkte auf die Fernpassstrecke (B179), das Zillertal und Ötztal, die Eibergstraße (B173), das Gebiet rund um Kitzbühel, den Achenpass (B181), die Region bei Scharnitz (B177) sowie den Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden an der Inntal Autobahn (A12).

Salzburger Engpässe

Salzburgs Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der Tauern Autobahn (A10) im Abschnitt zwischen Golling und Pass Lueg sowie auf der Pinzgauer Straße (B311) in Richtung St. Johann im Pongau auf Zeitverluste einstellen. Auch die Ennstal Straße (B320) könnte zum Nadelöhr werden.

Staugefahr Ostregion

Der Rückreiseverkehr wird sich in der Steiermark und in Niederösterreich besonders auf der Semmering Schnellstraße (S6) bemerkbar machen, wobei vor allem die Tunnelbereiche zu Engpässen werden könnten.

Auf den genannten Strecken drohen erhebliche Staubildungen.