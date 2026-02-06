Studie ausgewertet: Forscher werteten Wirksamkeit der Corona-Impfung aus

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Französische Forscher belegen in einer Mammut-Studie mit 28 Millionen Teilnehmern die langfristige Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe.

Die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe steht nun auf wissenschaftlich festem Fundament. Eine umfangreiche Langzeitstudie französischer Wissenschaftler um Laura Semenzato liefert überzeugende Belege für den Nutzen der mRNA-Vakzine – selbst Jahre nach Pandemiebeginn. Die im renommierten Fachjournal „Jama Network Open“ veröffentlichte Untersuchung wertete Daten von mehr als 28 Millionen Menschen aus. Dabei verglichen die Forscher 22,7 Millionen Geimpfte mit 5,9 Millionen Ungeimpften zwischen 18 und 59 Jahren über einen Zeitraum von fast vier Jahren. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, wurden beide Gruppen statistisch angeglichen.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Impfung reduzierte das Sterberisiko bei schweren Covid-19-Verläufen um beeindruckende 74 Prozent. Während in der ungeimpften Gruppe 85 Menschen pro Million an Covid-19 verstarben, waren es unter den Geimpften lediglich 18. Dies bestätigt eindrucksvoll, dass die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna ihr Hauptziel erreicht haben – die deutliche Verringerung schwerwiegender Erkrankungen und Todesfälle.

Geringere Gesamtmortalität

Bemerkenswert ist zudem, dass die Gesamtmortalität bei Geimpften nicht anstieg, sondern im Gegenteil um etwa 25 Prozent niedriger lag als bei Ungeimpften – unabhängig von der jeweiligen Todesursache. Dieser Effekt zeigte sich durchgängig bei verschiedenen häufigen Todesursachen wie Krebserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen. In allen untersuchten Kategorien verzeichneten die Geimpften weniger Todesfälle pro Million Menschen.

Robuste Studiendaten

Besonders aufschlussreich ist diese Erkenntnis vor dem Hintergrund, dass die geimpften Studienteilnehmer tendenziell älter waren und häufiger unter Begleiterkrankungen litten – Faktoren, die normalerweise das Sterberisiko erhöhen. Trotz dieser ungünstigeren Ausgangslage stellten die Wissenschaftler keine erhöhte Sterblichkeit in dieser Gruppe fest. Die Daten untermauern nicht nur die Sicherheit der Impfstoffe, sondern deuten auch darauf hin, dass Menschen mit besserem Gesundheitsbewusstsein und Zugang zur medizinischen Versorgung eher zur Impfung neigten, was die Resultate zusätzlich beeinflusst haben könnte.

Das Fazit der Studienautoren ist eindeutig: mRNA-Impfungen bieten langfristigen Schutz, verringern schwere Covid-19-Verläufe signifikant und senken sogar die Gesamtsterblichkeit.

Die aktuellen Daten belegen, dass der Einsatz dieser innovativen Impfstoffe ein wesentlicher und sinnvoller Baustein im Kampf gegen die Pandemie war.