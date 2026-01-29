2,9 Millionen Euro: FPÖ tobt wegen Kosten für Impfstoff-Entsorgung

Millionen für ungenutzte Vakzine: Während Corona-Impfungen längst Routine beim Hausarzt sind, zahlt Österreich noch immer für die Entsorgung überschüssiger Impfdosen.

Österreich muss weiterhin erhebliche Mengen an Corona-Impfstoffen abnehmen, obwohl die Nachfrage deutlich zurückgegangen ist. Die daraus resultierenden Entsorgungskosten belasten den Staatshaushalt in Millionenhöhe und sorgen für kontroverse Debatten im Parlament. Besonders die FPÖ kritisiert die Situation scharf als „horrende Verschwendung von Steuergeld“.

Für das laufende Jahr wurden bereits 1,5 Millionen Dosen Corona-Impfstoff geliefert, während für das kommende Jahr weitere 270.000 Dosen vorgesehen sind. Da ein beträchtlicher Anteil dieser Impfdosen ungenutzt bleibt, fielen allein zwischen Jänner und August dieses Jahres Entsorgungskosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro an. Staatssekretärin Königsberger-Ludwig erläuterte, dass in diesen Kosten sämtliche erforderlichen Dienstleistungen einschließlich der Langzeitlagerung enthalten seien.

Gesundheitsreform geplant

Die Problematik wurde auch im Gesundheitsausschuss des Nationalrats thematisiert, wo die Bundesregierung parallel eine „Reformpartnerschaft“ zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitssystem vorstellte. Mit ersten konkreten Ergebnissen wird Ende April gerechnet. Königsberger-Ludwig umriss in diesem Zusammenhang mehrere zentrale Vorhaben, darunter den Ausbau der Gesundheitshotline 1450, die Weiterentwicklung der Primärversorgungseinheiten sowie Maßnahmen zur Reintegration von Wahlärzten ins Kassensystem.

Impfstruktur verändert

Die Corona-Impfung hat sich mittlerweile weitgehend aus staatlichen Strukturen in den niedergelassenen Bereich verlagert, wo inzwischen rund 90 Prozent aller Impfungen durchgeführt werden. Während die groß angelegten Impfkampagnen der Vergangenheit angehören, bleiben die finanziellen Nachwirkungen weiterhin spürbar.