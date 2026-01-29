Tragisches Glück: Willis weiß nicht, dass er an Demenz leidet

Während Bruce Willis an frontotemporaler Demenz leidet, bleibt ihm durch ein neurologisches Phänomen die Erkenntnis seiner Erkrankung erspart – ein Umstand, der seine Frau Emma erleichtert.

Bruce Willis ist sich seiner Demenzerkrankung nicht bewusst, wie seine Frau Emma Heming kürzlich im Podcast „Conversations with Cam“ offenbarte. Auf die Frage der Moderatorin Cameron Rogers, ob der „Stirb langsam“-Darsteller seine Diagnose der frontotemporalen Demenz (FTD) realisiere, erklärte Heming, dass ihr Ehemann sein Verhalten als normal empfindet – nicht aus bewusster Verdrängung, sondern aufgrund eines neurologischen Phänomens namens Anosognosie (Krankheitsuneinsichtigkeit). „Diese Erkrankung verhindert, dass das Gehirn die eigenen Veränderungen wahrnimmt“, erläuterte sie im Gespräch. „Bruce hat daher nie verstanden, dass er an dieser Krankheit leidet. Ich bin wirklich froh darüber, dass er nichts davon weiß!„

Schwere Entscheidung

Die aus Großbritannien stammende Heming traf für ihre Töchter Mabel (15) und Evelyn (11) die „sehr schmerzhafte Entscheidung“, ihren Vater in eine spezialisierte Einrichtung nahe des Familienheims zu verlegen, wo er durchgehend betreut wird. „Mit dem Voranschreiten von Bruces Erkrankung wurde der Alltag der Mädchen zunehmend eingeschränkt. Ich weiß, dass Bruce nicht gewollt hätte, dass Mabel und Evelyn von seiner Krankheit überschattet werden.“ Der Gesundheitszustand des Schauspielers hatte dazu geführt, dass soziale Kontakte der Kinder stark eingeschränkt wurden. „Die Girls hatten keine Verabredungen zum Spielen mehr und Freundinnen konnten nicht mehr bei ihnen übernachten“, berichtete Heming. „Es war eine wirklich schwere Zeit für sie.“

Familiäre Verbindung

Die aktuelle Lösung mit zwei separaten Wohnorten schaffe laut dem ehemaligen Model ein gesundes Gleichgewicht: „Unsere Kinder blühen auf und Bruce tut das auch – was das Wichtigste ist.“ Die Familie besuche Willis regelmäßig, um gemeinsame Momente zu erleben. Der Schauspieler sei nach wie vor „körperlich sehr präsent“, und seine Erkrankung schreite meist langsam voran. Auf die häufig gestellte Frage, ob ihr Mann sie noch erkenne, antwortet Heming bestätigend: „Und ja, das tut er. Denn er hat keinen Alzheimer, er hat FTD.“ Die Verbindung zwischen dem Schauspieler und seinen Angehörigen sei nicht abgebrochen, sondern habe sich gewandelt und bleibe „sehr schön und bedeutungsvoll für uns alle.“

Auf Instagram veröffentlicht Emma Heming-Willis regelmäßig gemeinsame Erinnerungsfotos aus vergangenen Zeiten.