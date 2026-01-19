KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Schicksalsschlag

Tragisches Vermächtnis: 24-Jähriger spendet sein von Demenz zerstörtes Gehirn

Tragisches Vermächtnis: 24-Jähriger spendet sein von Demenz zerstörtes Gehirn
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Mit nur 22 Jahren erhielt Andre Yarham eine Diagnose, die sein Leben dramatisch verkürzte: frontotemporale Demenz – dieselbe Erkrankung wie bei Bruce Willis.

Mit nur 22 Jahren erhielt Andre Yarham aus Norfolk (England) eine Diagnose, die normalerweise erst im höheren Alter gestellt wird: Demenz. Während diese Erkrankung typischerweise ältere Menschen betrifft, gibt es vereinzelte, meist genetisch bedingte Fälle, in denen bereits junge Erwachsene betroffen sind. Seine Angehörigen bemerkten zunehmende Vergesslichkeit und phasenweise einen leeren Gesichtsausdruck.

Kurz vor seinem 23. Lebensjahr brachte die medizinische Untersuchung mittels MRT-Bildgebung Gewissheit: Andre litt an frontotemporaler Demenz – derselben Erkrankungsform, die auch bei Hollywoodstar Bruce Willis diagnostiziert wurde.

Tragischer Verlauf

Nach der Feststellung der Erkrankung im Alter von 22 Jahren durchlitt Andre Yarham einen schnellen und unbarmherzigen Krankheitsverlauf.

Der junge Mann verstarb vor kurzem an den Folgen seiner Erkrankung.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Faktencheck
Panik-Kette auf WhatsApp: Diese Nachricht führt Nutzer in die Falle
| Strategiewechsel
Samsung streicht beliebtes Galaxy-Modell – Verkaufszahlen im Keller
| Preisoffensive
Glasfaser-Hammer: Telekom senkt Preise und verschenkt Router-Gutschrift
| Energieforschung
Chinesischer Batterie-Durchbruch: Forscher knacken gefürchteten „Shuttle-Effekt“
| Alpindrama
Todesdrama auf 3.798 Metern: Rettungsdecke blieb im Rucksack
MEHR AKTUELLE NEWS