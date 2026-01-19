Tragisches Vermächtnis: 24-Jähriger spendet sein von Demenz zerstörtes Gehirn

Mit nur 22 Jahren erhielt Andre Yarham eine Diagnose, die sein Leben dramatisch verkürzte: frontotemporale Demenz – dieselbe Erkrankung wie bei Bruce Willis.

Mit nur 22 Jahren erhielt Andre Yarham aus Norfolk (England) eine Diagnose, die normalerweise erst im höheren Alter gestellt wird: Demenz. Während diese Erkrankung typischerweise ältere Menschen betrifft, gibt es vereinzelte, meist genetisch bedingte Fälle, in denen bereits junge Erwachsene betroffen sind. Seine Angehörigen bemerkten zunehmende Vergesslichkeit und phasenweise einen leeren Gesichtsausdruck.

Kurz vor seinem 23. Lebensjahr brachte die medizinische Untersuchung mittels MRT-Bildgebung Gewissheit: Andre litt an frontotemporaler Demenz – derselben Erkrankungsform, die auch bei Hollywoodstar Bruce Willis diagnostiziert wurde.

Tragischer Verlauf

Nach der Feststellung der Erkrankung im Alter von 22 Jahren durchlitt Andre Yarham einen schnellen und unbarmherzigen Krankheitsverlauf.

Der junge Mann verstarb vor kurzem an den Folgen seiner Erkrankung.