Familienstreit eskaliert: 77-Jähriger zündet Haus des Sohnes an – und stirbt

Ein Familienfest, ein loderndes Feuer und ein Mann, der seine eigene Tat nicht überlebt – Brezovica steht unter Schock.

Am 19. Oktober erschütterte eine Familientragödie das serbische Dorf Brezovica: Der 77-jährige Predrag M. soll das Haus seines Sohnes in Brand gesteckt haben – und bezahlte diese Tat mit seinem Leben. Er erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet an Tomindan, einem Familienfeiertag, den die Bewohner der Region traditionell gemeinsam begehen. Doch in der Familie von Predrag M. herrschte an diesem Tag keine festliche Stimmung.

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Eskalierter Familienstreit

Bereits im Vorfeld sollen die Spannungen zwischen dem alten Mann und seinem Sohn N. M. erheblich gewesen sein. Predrag lebte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus des Sohnes, sondern war bei seinem anderen Sohn G. M. im nahe gelegenen Trnava untergekommen, nachdem er aus dem Haushalt von N. M. verwiesen worden war.

Dennoch erschien er an jenem Oktobertag. Laut Augenzeugenberichten übergoss Predrag M. den Keller des Hauses mit Benzin und legte Feuer. Die Flammen griffen rasch um sich und beschädigten auch ein Geländefahrzeug, das seinem Sohn gehörte.

Schwere Verletzungen

Predrag M. selbst erlitt bei dem Brand schwerste Verletzungen – rund 70 Prozent seiner Körperoberfläche waren betroffen. Er wurde zunächst in das Krankenhaus Cacak eingeliefert und angesichts des kritischen Zustands umgehend in das Klinische Zentrum Belgrad verlegt. Trotz intensiver medizinischer Versorgung überlebte er die Verletzungen nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden derzeit untersucht, Zeugen werden befragt und Beweise gesichert.

Parallel dazu wurde ein Obduktionsverfahren eingeleitet, um die Todesursache offiziell festzustellen.