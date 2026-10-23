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Sicherheitswarnung

Sofort App löschen! Fake-WhatsApp bereits von 500.000 downgeloaded

Sofort App löschen! Fake-WhatsApp bereits von 500.000 downgeloaded
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine gefälschte App schaffte es bis in den Google Play Store – und täuschte Hunderttausende Nutzer erfolgreich.

Eine täuschend echte Kopie von WhatsApp hat es in den offiziellen Google Play Store geschafft – und wurde von mehreren Hunderttausend Nutzern heruntergeladen, bevor der Betrug aufflog.

Die gefälschte Anwendung war unter dem Namen „WhatsApp Messenger“ gelistet und verwendete das bekannte Logo der echten App. Als Entwickler war jedoch nicht „WhatsApp LLC“ eingetragen, sondern ein unbekanntes Konto namens „Agment Assets sallu“. Ein weiterer Umstand begünstigte die lange Unentdecktheit: Die App war über das Betaprogramm des Play Stores verfügbar – und Betaversionen können von Nutzern nicht bewertet werden.

Sponsored im Play Store

Besonders brisant: Zeitweise war die Fake-App sogar mit dem Zusatz „Sponsored“ in den Suchergebnissen des Play Stores sichtbar und führte auf eine täuschend echt gestaltete App-Seite. Ein Nutzer auf Reddit machte als Erster öffentlich auf den Vorfall aufmerksam. Google entfernte die Anwendung, nachdem der Betrug bekannt geworden war.

Schutzmaßnahmen

Wer die gefälschte App installiert hat, sollte sie umgehend vom Gerät entfernen und anschließend einen vollständigen Scan mit einer Antivirensoftware durchführen.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, alle Zugangsdaten zu ändern – insbesondere für Dienste, die nach der Installation der Fake-App verwendet wurden.

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KO KOSMO-Redaktion
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