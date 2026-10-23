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Lebensmittelrückruf

Achtung erneuter Rückruf: Lidl zieht weitere Forellenfilets zurück

Achtung erneuter Rückruf: Lidl zieht weitere Forellenfilets zurück
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein gefährlicher Keim in einem Fischprodukt bei Lidl Österreich – besonders für vulnerable Gruppen drohen ernste Folgen.

Danforel A/S hat die „Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur“ in der 125-Gramm-Packung zurückgerufen. Im Produkt wurde der Keim Listeria monocytogenes nachgewiesen – es war bei Lidl Österreich erhältlich. Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem Verbrauchsdatum 03.11.2026.

Bei dem nachgewiesenen Erreger handelt es sich um einen potenziell gefährlichen Keim, der vor allem für Risikogruppen ernsthafte gesundheitliche Folgen haben kann – darunter Säuglinge, Schwangere sowie ältere Menschen. Wer das Produkt gekauft hat, sollte es keinesfalls verwenden und die Rückrufmeldung beachten.

Rückgabe & Erstattung

Die betroffenen Forellenfilets können in jeder Lidl-Filiale in Österreich zurückgegeben werden – ein Kassenbon ist dafür nicht notwendig, der Kaufpreis wird in jedem Fall erstattet. Andere Produkte von Danforel A/S oder der Marke Nautica sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Wer Fragen hat, kann den Kundenservice von Lidl Österreich unter der gebührenfreien Nummer 0800/500 810 erreichen – montags bis freitags zwischen 7:30 und 18:00 Uhr.

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