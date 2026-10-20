Sofortiger Produktrückruf! – Lidl zieht diese beliebten Forellenfilets sofort zurück

Ein Bakterium, das besonders Vulnerable gefährdet – und zwei Produkte, die jetzt aus dem Verkehr gezogen werden.

Wegen des Verdachts auf eine Kontamination mit Listeria monocytogenes hat Lidl Österreich am Dienstag einen Rückruf eingeleitet. Betroffen sind zwei Produkte des dänischen Herstellers Danforel A/S: die „Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g“ sowie die „Nautica Regenbogen Forellenfilets Pfeffer, 125g“. Der Rückruf wurde nach einer internen Prüfung vorsorglich veranlasst.

Erhöhtes Risiko

Das Bakterium Listeria monocytogenes kann ernsthafte Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie grippeähnliche Beschwerden auslösen. Ein erhöhtes Risiko besteht vor allem für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, ältere Personen sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Lidl Österreich betont, dass die Ursache der Verunreinigung nicht im eigenen Unternehmen liegt, sieht den Schutz der Kundschaft jedoch als vorrangige Verpflichtung.

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Rückgabe möglich

Wer eines der betroffenen Produkte mit dem Verbrauchsdatum 20.10.2026 zu Hause hat, kann es in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird in jedem Fall erstattet – ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich.

Danforel A/S sprach in einer Aussendung eine Entschuldigung aus und bedauerte die entstandenen Unannehmlichkeiten.