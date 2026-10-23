iPhone Duo ab heute zu haben – Lieferung nächstes Jahr

Das iPhone Duo startet in Österreich mit langen Lieferzeiten – doch ein begrenztes Kontingent eröffnet auch ohne Vorbestellung eine Chance auf den Sofortkauf.

Seit Freitag, 23. Oktober 2026, ist Apples erstes faltbares iPhone offiziell auch in Österreich erhältlich. Marketingchef Greg Joswiak erklärte gegenüber TechRadar, dass Apple einen Teil der Geräte für den Verkauf in den Filialen zurückgehalten habe. Eine sofortige Mitnahme ist damit grundsätzlich möglich, aber keineswegs garantiert.

Knappes Kontingent

Apple bestätigte gegenüber MacRumors ausdrücklich, dass auch Österreich zu den Ländern mit einem begrenzten Angebot für Käuferinnen und Käufer ohne Vorbestellung gehört. Wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage rechne das Unternehmen damit, dass diese Geräte am Verkaufstag rasch vergriffen sein könnten. Konkrete Stückzahlen sowie Angaben zu verfügbaren Farben und Speichergrößen veröffentlichte Apple nicht.

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Der Apple Store in der Kärntner Straße 11 in Wien öffnete zum Verkaufsstart bereits um 8 Uhr. Ob dort noch Geräte für spontane Käufe vorhanden sind, muss aktuell geprüft werden. Die Ankündigung eines Kontingents ist keine Bestätigung, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch ein bestimmtes Modell lagernd ist.

Lange Lieferzeiten

Für Neubestellungen im österreichischen Apple-Onlineshop wurden zuletzt Liefertermine bis Ende Jänner 2027 gemeldet. Geizhals dokumentierte diese Wartezeiten in einer Mitteilung vom 20. Oktober. Sie betreffen die Lieferung bei Neubestellungen und lassen keinen unmittelbaren Rückschluss auf verfügbare Geräte im Geschäft zu. Der konkrete Termin ist bei der Bestellung für die gewünschte Ausführung zu prüfen.

Auch bei anderen Händlern kann sich die Lieferung bis ins kommende Jahr ziehen: MediaMarkt Österreich zeigte bei einer Überprüfung am 23. Oktober für das iPhone Duo mit 256 GB in Sternenweiß den 26. Jänner 2027 als Liefertermin an. Diese Angabe gilt für die geprüfte Variante und den Zeitpunkt der Abfrage. Die Möglichkeit einer Abholung muss für den jeweiligen Markt gesondert geprüft werden.

Weitere Händler

Neben Apple und MediaMarkt führen auch A1, Magenta und Drei das iPhone Duo im Sortiment. Lieferfristen und verfügbare Kontingente können sich je nach Anbieter, Farbe und Speichergröße unterscheiden. Vor einer Bestellung oder Anreise empfiehlt sich deshalb eine konkrete Prüfung der gewünschten Variante.

Das Einstiegsmodell mit 256 GB Speicher kostet bei Apple in Österreich 2.319 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Angeboten wird das iPhone Duo in den Farben Sternenweiß und Nachthimmel.