„Sehr, sehr sicher“: Staatssekretär will selbstfahrende Autos durchboxen

Staatssekretär Alexander Pröll zeigt sich entschlossen, autonomes Fahren bis 2027 in Österreich zur Realität werden zu lassen. Um sich persönlich vom aktuellen Entwicklungsstand zu überzeugen, reiste er Anfang Jänner zur weltweit bedeutendsten Technologiemesse CES in Las Vegas. Nach mehreren Testfahrten vor Ort zieht Pröll ein eindeutiges Fazit: „Die Technik ist so weit, sie ist möglich und sie ist auch sehr, sehr sicher.“

Internationale Vorreiter

Was in anderen Ländern bereits zum Alltag gehört, erscheint in Österreich noch wie ein Zukunftsszenario: Fahrzeuge, die selbständig durch den städtischen Verkehr navigieren, Fußgänger erkennen und ihre Passagiere zuverlässig zum Zielort bringen. Die Einführung von Robotertaxis und autonomen Fahrzeugen soll nun auch hierzulande vorangetrieben werden.

Allerdings müssen dafür noch verschiedene Hindernisse beseitigt werden – und der Zeitdruck wächst.