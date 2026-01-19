KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Verkehrswende

„Sehr, sehr sicher“: Staatssekretär will selbstfahrende Autos durchboxen

„Sehr, sehr sicher“: Staatssekretär will selbstfahrende Autos durchboxen
(istockphoto: autonomes fahren)
1 Min. Lesezeit |

Staatssekretär Alexander Pröll zeigt sich entschlossen, autonomes Fahren bis 2027 in Österreich zur Realität werden zu lassen. Um sich persönlich vom aktuellen Entwicklungsstand zu überzeugen, reiste er Anfang Jänner zur weltweit bedeutendsten Technologiemesse CES in Las Vegas. Nach mehreren Testfahrten vor Ort zieht Pröll ein eindeutiges Fazit: „Die Technik ist so weit, sie ist möglich und sie ist auch sehr, sehr sicher.“

⇢ Diese Änderung bei ID Austria kommt auf alle zu!

Internationale Vorreiter

Was in anderen Ländern bereits zum Alltag gehört, erscheint in Österreich noch wie ein Zukunftsszenario: Fahrzeuge, die selbständig durch den städtischen Verkehr navigieren, Fußgänger erkennen und ihre Passagiere zuverlässig zum Zielort bringen. Die Einführung von Robotertaxis und autonomen Fahrzeugen soll nun auch hierzulande vorangetrieben werden.

Allerdings müssen dafür noch verschiedene Hindernisse beseitigt werden – und der Zeitdruck wächst.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Faktencheck
Panik-Kette auf WhatsApp: Diese Nachricht führt Nutzer in die Falle
| Strategiewechsel
Samsung streicht beliebtes Galaxy-Modell – Verkaufszahlen im Keller
| Preisoffensive
Glasfaser-Hammer: Telekom senkt Preise und verschenkt Router-Gutschrift
| Energieforschung
Chinesischer Batterie-Durchbruch: Forscher knacken gefürchteten „Shuttle-Effekt“
| Alpindrama
Todesdrama auf 3.798 Metern: Rettungsdecke blieb im Rucksack
MEHR AKTUELLE NEWS