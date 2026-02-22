KOSMO KOSMO
KOSMO KOSMO
Epizentrum

Schock um 6 Uhr früh: Erdbeben reißt Balkan aus dem Schlaf

FOTO: EMSC
1 Min. Lesezeit

In den frühen Morgenstunden hat die Erde in der Herzegowina gezittert – das Epizentrum lag unweit von Mostar.

Am frühen Sonntagmorgen ist die Herzegowina von einem leichten Erdbeben erfasst worden. Laut Angaben des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums (EMSC) wurde das Beben der Stärke 2,5 um 5.13 Uhr UTC – beziehungsweise um 6.13 Uhr Ortszeit – registriert.

Das Epizentrum befand sich 16 Kilometer nordwestlich von Mostar und vier Kilometer nordöstlich von Siroki Brijeg, in einer Tiefe von sieben Kilometern.

⇢ Es war furchtbar“: Bosnier und Kroaten von Erdbeben aufgeschreckt

Obwohl es sich um ein relativ schwaches Beben handelte, war es für die Einwohner der Region deutlich zu spüren. Viele Menschen wurden durch das Beben geweckt und berichteten von einem lauten Donnern und zitternden Häusern.

⇢ Erst der Knall, dann bebte alles“ – Angst im Balkan-Grenzgebiet

Behördliche Stellen haben bisher keine Berichte über Schäden oder Verletzte gemeldet, doch das Beben erinnert die Menschen in der Region daran, dass sie in einem seismisch aktiven Gebiet leben.

KOSMO-Redaktion
