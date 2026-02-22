Nach stundenlangem Alkoholkonsum – Mann erfriert vor eigener Haustür

Zehn Stunden Alkohol, ein Sturz in der Kälte – und kein Entkommen mehr. Ein Abend in Oberösterreich endet tödlich.

Ein 64-jähriger Mann aus Oberösterreich ist in der Nacht auf Samstag nach stundenlangem Alkoholkonsum vor seinem Haus erfroren. Laut Polizei hatte der Mann das Lokal in seiner Nähe gegen 12 Uhr aufgesucht und es erst um 22.30 Uhr wieder verlassen – nach rund zehneinhalb Stunden mit erheblichem Alkoholgenuss.

Tragischer Sturz

Auf dem Heimweg angekommen, dürfte er vor seinem Haus noch eine Zigarette geraucht haben. In stark alkoholisiertem Zustand kam er dabei zu Sturz und konnte sich offenbar nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr entdeckte seine Ehefrau den leblosen Mann. Ein alarmierter Arzt konnte nur noch den Tod durch Erfrieren feststellen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich für die Polizei nicht.