80-Jährige übersieht Fußgänger: Mutter und Sohn verletzt

Ein Supermarktparkplatz in Dornbirn wird zur Unfallstelle – eine Mutter handelt in Sekundenbruchteilen, um ihr Kind zu retten.

Am Samstagnachmittag kam es in Dornbirn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter und ihr Kind verletzt wurden.

Gegen 15.45 Uhr ereignete sich der Unfall im Bereich der Ausfahrt eines Supermarktes im Dornbirner Stadtteil Schwefel. Eine 80-jährige Autofahrerin wollte vom Parkplatz des Einkaufsmarktes nach links auf die L190 einbiegen.

Mutter rettet Sohn

Nach Angaben der Polizei dürfte die Lenkerin dabei eine 46-jährige Fußgängerin und deren Sohn auf dem Gehsteig übersehen haben. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in Richtung Supermarkt.

Das Fahrzeug erfasste Mutter und Kind frontal. Die 46-Jährige wurde über das Auto geschleudert, ihr 11-jähriger Sohn geriet unter das Fahrzeug. Noch während das Auto rollte, gelang es der Mutter, ihren Sohn unter dem Wagen hervorzuziehen.

Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungshubschrauber C8 brachte sie in das Landeskrankenhaus Feldkirch. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.