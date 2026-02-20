Horror-Crash: Zwei Frauen auf Schutzweg von Auto getroffen!

Ein Zebrastreifen, eine bremsende Autofahrerin – und trotzdem endet der Abend für zwei Fußgängerinnen im Krankenhaus.

Am Donnerstagabend wurden in Hittisau (Vorarlberg) zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 30- und 35-jährigen Fußgängerinnen befanden sich gegen 19.00 Uhr auf einem Zebrastreifen, als eine Autofahrerin ordnungsgemäß anhielt, um ihnen das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

Schwerer Unfall

Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker, der aus der entgegengesetzten Richtung heranfuhr, bemerkte die Situation offenbar zu spät und erfasste die beiden Frauen auf dem Schutzweg. Die 30-Jährige wurde dabei auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und anschließend mehrere Meter mitgezogen, während die 35-Jährige gegen ein zweites Auto prallte, das ebenfalls vor dem Zebrastreifen zum Stehen gekommen war.

Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen – die Jüngere davon insbesondere im Bereich der Beine. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurden beide Frauen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall, obwohl eine der beteiligten Fahrzeuglenkerinnen die vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten und rechtzeitig vor dem Schutzweg angehalten hatte.