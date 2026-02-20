Autobahnen gesperrt – ÖAMTC warnt vor Verkehrs-Albtraum!

Orkan trifft Schnee – und das Ergebnis ist ein Verkehrschaos, das die gesamte Ostregion Österreichs in den Ausnahmezustand versetzt.

Zu heftigen Schneefällen kamen in der Nacht im Wiener Umland noch orkanartige Windböen hinzu. Mehrere Autobahnabschnitte mussten wegen Schneeverwehungen, querstehender Lkw und stark eingeschränkter Sicht zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Sowohl Autobahnbetreiber als auch Räumungsdienste befinden sich im Dauereinsatz.

Der ÖAMTC empfiehlt daher: „Wer kann, sollte Fahrten unbedingt verschieben! Wer dennoch unterwegs ist, muss eine erheblich längere Fahrzeit in Kauf nehmen.“ Die Verkehrskarten zeigen Freitagfrüh in der gesamten Ostregion ein flächendeckendes Bild an Behinderungen und Staus. Auch im Wiener Stadtgebiet kommt es verbreitet zu langen Staus.

⇢ Achtung vor Italientief: Erst 20 Zentimeter Neuschnee, dann 20-Grad-Schock



Gesperrte Autobahnen

Die Wiener Außenring Autobahn (A21) ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen auf ihrer gesamten Länge gesperrt. Auf der West Autobahn (A1) ist zwischen Melk und Loosdorf in Richtung Wien nach einem Lkw-Unfall ebenfalls kein Durchkommen. Auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen St. Michael in der Obersteiermark und dem Gleinalmtunnel blockieren zahlreiche quer stehende Lkw die Fahrbahn vollständig.

Auf mehreren höher gelegenen Autobahnabschnitten gilt für Lkw streckenweise Kettenpflicht – so etwa auf der Süd Autobahn (A2) zwischen Warth und Aspang sowie auf der Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Gloggnitz und Maria Schutz. Gesperrt ist darüber hinaus die Amundsenstraße durch den Wienerwald, wo zusätzlich Bäume, die unter der Schneelast nachgeben könnten, die Lage weiter verschärfen dürften.